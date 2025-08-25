Firenze, 25 agosto 2025 – È finalmente ufficiale: Alessandro Tomasi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e sindaco di Pistoia, è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre.

Alessandro Tomasi, nato nel 1979, sindaco di Pistoia

La nota congiunta: “Centrodestra unito e pronto a governare”

Questa la nota congiunta che comunica la candidatura ufficiale di Tomasi:

"Si è tenuta oggi pomeriggio la riunione dei vertici regionali del centrodestra, un incontro decisivo che ha ufficializzato il percorso per le prossime elezioni regionali. La coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha indicato in maniera unanime e convinta il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana. Alla riunione, che ha sancito la sintesi di un lavoro proficuo avviato da tempo, hanno preso parte il vicecoordinatore regionale di FDI e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l’Eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci con il suo vice Luca Briziarelli. La coalizione ringrazia i candidati alla Presidenza espressi negli scorsi mesi, Elena Meini e Deborah Bergamini, e tutte le forze che stanno lavorando alla definizione del programma, che sarà messo a disposizione del candidato Governatore come base condivisa di lavoro.

Il centrodestra si presenta come un'alternativa forte e credibile, pronto a governare la Toscana con la stessa efficacia e buon senso che già dimostra in tanti capoluoghi e città importanti della regione, dove i nostri amministratori sono apprezzati e riconfermati. Siamo una coalizione che ha lavorato con profitto, dimostrando di saper costruire e non solo protestare. Di fronte al caos di un centrosinistra diviso e aggrappato a fragili accordi di potere con il Movimento 5 Stelle, il centrodestra risponde con compattezza, coesione e una visione chiara per il futuro. Ora si attende solo il passaggio formale al tavolo nazionale dei leader, che ufficializzeranno la candidatura di Tomasi. Con questa scelta si apre un percorso di dialogo con tutta la società toscana. L'obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento. I cittadini toscani, stanchi di decenni di immobilismo e di occasioni perdute, possono finalmente guardare con speranza e fiducia all'alternativa rappresentata da Alessandro Tomasi e da un centrodestra unito e pronto a governare. Con questa scelta prosegue un percorso di dialogo con tutta la società toscana iniziato già dai consiglieri regionali di centro destra in questi anni e portato avanti anche dallo stesso Alessandro Tomasi in questi mesi, un percorso che prosegue con ancora più forza e unità. L'obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento”.

Tomasi: “È il momento di cambiare”

La conferma è arrivata mentre il primo cittadino si trovava a Poggio a Caiano, per presentare la lista civica 'È ora!' per Tomasi presidente'. "In Regione posso portare l’esperienza da sindaco – ha sottolineato Tomasi – Essere il primo interlocutore dei cittadini, dalla singola persona fino all’associazione, e soprattutto dare risposte concrete. Perché il sindaco non può limitarsi a dare la colpa agli altri, come ha fatto la nostra Regione in questi anni dicendo ‘è colpa del governo, è colpa delle situazioni internazionali’. I sindaci questo non lo possono fare, perché i cittadini hanno bisogno di risposte concrete”.

“I temi sul tavolo sono tanti – ha poi proseguito il candidato – dalle infrastrutture fino alla sanità. Cerchiamo ora di trovare con gli amministratori le soluzioni concrete”. Soluzioni e temi che verranno discussi anche all’interno di una lista civica composta – ha aggiunto Tomasi – “da persone in gamba, autenticamente civiche, trasversali, anche provenienti dal mondo del centrosinistra, che però si son detti ‘è il momento di cambiare’. È una occasione irripetibile”.

Tra i candidati consiglieri regionali della lista civica 'È ora!' ci sono Chiara Guazzini, Sabrina Tabani, Marco Ciani. In sala anche Chiara La Porta, deputato FdI e il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri.