Arezzo, 22 agosto 2025 – Lavori pubblici: riorganizzazione della macchina comunale a Sansepolcro. La nota del Pd di Sansepolcro

«Con la Deliberazione n. 222 del 13/08/2025, l'amministrazione comunale ha deciso di rivedere radicalmente l'organizzazione della macchina comunale, togliendo la competenza dirigenziale dei lavori pubblici alla figura scelta dallo stesso sindaco a inizio mandato. Il responsabile viene spostato in altro settore, in un passaggio che non può non apparire come un'ammissione di fallimento nella gestione delle opere finanziate dal PNRR.

I cittadini lo sanno da tempo: cantieri infiniti, opere di scarsa qualità e poca funzionalità, senza una visione di città a guidare gli interventi. Ora sembra che anche l'amministrazione prenda atto della situazione, dopo anni in cui le risorse straordinarie arrivano dal PNRR non hanno prodotto i risultati promessi.

La riorganizzazione approvata conferma la scelta di concentrare cultura e servizi al cittadino in un'unica “super funzione”, mentre sul fronte tecnico si frammentano ulteriormente le aree, rimescolando competenze delicate proprio in una fase cruciale per la conclusione delle opere. Le motivazioni indicate nella delibera appaiono generiche e poco convincenti.

La realtà è chiara: invece di assumersi la responsabilità politica di indirizzo e controllo, l'amministrazione scarica sul personale comunale il peso di scelte sbagliate. È lo stesso metodo già visto, ad esempio, nella ristrutturazione del servizio di raccolta rifiuti: nessuna visione, nessuna guida, solo improvvisazione.