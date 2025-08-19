La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Politica

«Ospedale San Donato servono interventi e risposte»
19 ago 2025
REDAZIONE POLITICA
«Ospedale San Donato servono interventi e risposte»

La nota del segretario provinciale della Lega Gianfranco Vecchi

Arezzo, 19 agosto 2025 – « L'Ospedale San Donato di Arezzo, in fase di riorganizzazione e oggetto di importanti lavori strutturali, sta mostrando gravi criticità, in particolare nel nuovo blocco operatorio. Il nubifragio del 17 agosto ha evidenziato la fragilità della struttura, sollevando dubbi sulla sua sicurezza e operatività. Si chiedono chiarimenti su eventuali ritardi nelle liste operatorie, sul funzionamento degli impianti (come il ricambio d'aria) e sul programma a medio-lungo termine. Preoccupante anche il possibile aumento della migrazione dei pazienti verso altre strutture, sintomo di carenze locali. Servono garanzie concrete per assicurare che San Donato sia davvero un ospedale di riferimento provinciale». La nota del segretario provinciale della Lega Gianfranco Vecchi

