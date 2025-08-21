Arezzo, 21 agosto 2025 – «Giunta Ghinelli investa in manutenzione o si faccia da parte: noi ci siamo con le nostre proposte». La nota di Giovanni Donati e Alessandro Caneschi consiglieri comunali PD

Le forti piogge di questi giorni hanno in ginocchio Arezzo e hanno messo a nudo ancora una volta l'incapacità del sindaco e della sua Giunta impegnata più a trovare fantomatiche scuse anziché a risolvere i problemi ei disagi patiti dai cittadini.

Oramai l'inadeguatezza della giunta è sotto gli occhi di tutti: lavori costati milioni di euro ben prima di compiere il primo anno di vita mostrano tutti gli errori che già avevamo segnalato come nel caso de sottopasso Baldaccio, opere mai finite ridotte a paludi come la caserma di Via Filzi, la città completamente abbandonata senza alcun lavoro di manutenzione.

La vicesindaca Tanti, pur di non dire la realtà dei fatti, ha cercato di spostare l'obiettivo sulla Regione, ente invece che in questi anni ha fatto, e sta facendo, molto in termini di prevenzione e difesa del territorio. Se invece di fare sterili ed infondate polemiche, dopo la prima giornata di maltempo, avesse provveduto a fare ripulire le caditoie forse la seconda onda avrebbe provocato minori danni.

Potremmo dire tranquillamente ve lo avevamo detto visto tutte le interrogazioni fatte in questi anni, ma adesso l'interesse per la città viene prima.

Le vie sono due: o il sindaco e la sua giunta anziché impegnarsi in esercizi di scarica barile a cui non credere più nemmeno autorevoli membri della sua maggioranza si fa da parte per manifesta incapacità o usando un briciolo di dignità si confrontano con noi e si discuta un piano straordinario di manutenzione che ridia decenza alle vie della nostra città e che cerchi in modo che episodi come quelli degli ultimi giorni non si prestazioni più. La giunta porti proposte concrete e noi saremo disponibili a valutare e confrontarle con tutte quelle che noi abbiamo fatto in questi anni ma puntualmente inascoltate

Qualora la Giunta sia ancora una volta sorda e cieca difronte alle difficoltà della città i cittadini sannono che il prossimo anno, dopo le elezioni, la nostra amministrazione metterà al primo posto la manutenzione della cosa pubblica.