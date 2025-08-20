Arezzo, 20 agosto 2025 – «Alluvioni ordinarie, amministrazione straordinariamente incapace. Ghinelli e Tanti vanno a casa». La nota di Arezzo 2020 sul maltempo

«Fa discutere l'ennesima bomba d'acqua che ha colpito Arezzo, ma ancor più le conseguenze che ancora una volta hanno messo in ginocchio la città. L'amministrazione comunale di destra continua a parlare di eventi straordinari, quando ormai è chiaro a tutti che questi fenomeni sono diventati la quotidianità. Piove così da anni, eppure ogni volta Arezzo si ritrova impreparata.

I sottopassi sono stati resi inagibili, compreso quello del Baldaccio, appena inaugurato dal sindaco Ghinelli e dalla vicesindaca Tanti. Strade e tombini si sono rivelati incapaci di gestire l'afflusso d'acqua, con disagi e pericoli per cittadini e automobilisti. Non si tratta di un evento eccezionale: è la normalità, e proprio questa normalità l'amministrazione non è in grado di affrontare.

Di fronte all'incapacità di garantire servizi minimi, come la sicurezza dei sottopassi durante un temporale, chiediamo che il sindaco Ghinelli e la sua giunta ne prendano atto e rassegnino immediatamente le dimissioni. Arezzo non può continuare a pagare l'incompetenza di chi governa la città.

La spaccatura dentro la stessa maggioranza, con Fratelli d'Italia che attacca il sindaco e ne evidenzia l'inadeguatezza, certifica il fallimento di questa amministrazione. È ormai evidente a tutti: questa esperienza amministrativa è giunta al capolinea.