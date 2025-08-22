Arezzo, 22 agosto 2025 – Il movimento civico Noi oggi per Domani per Marco Donati Sindaco propone: «Cittadinanza attiva per gli studenti delle scuole , una proposta innovativa per il mondo della scuola: introdurre la Cittadinanza attiva come materia scolastica riconosciuta e valorizzata al pari delle altre discipline. PERCHÈ LA CITTADINANZA ATTIVA È UN VALORE : la cittadinanza attiva non deve essere vissuta come un dovere imposto o, peggio, come una punizione. Al contrario, rappresenta un valore enorme per la crescita degli studenti e della comunità: aiuta a comprendere diritti e doveri; stimola la partecipazione responsabile; rafforza il senso di appartenenza e di comunità; sviluppa competenze trasversali utili anche nel lavoro e nella vita quotidiana. CREDITI NON SANZIONI La proposta del movimento è chiara: le attività di cittadinanza attiva devono tradursi in riconoscimento di crediti scolastici, premiando l’impegno degli studenti in iniziative di volontariato, associazionismo, ambiente e partecipazione democratica. In questo modo la partecipazione non viene percepita come un peso o una punizione, ma come opportunità di crescita personale e collettiva. UN INVESTIMENTO SUL FUTURO Inserire la cittadinanza attiva nel percorso scolastico significa formare giovani cittadini consapevoli, capaci di contribuire al bene comune oggi e di costruire una società più giusta e partecipata domani. Per questo NOI - oggi per Domani ribadisce il suo impegno: IO PARTECIPO, IO VALGO non è solo uno slogan, ma una visione di scuola e di società. NOI- oggi per domani