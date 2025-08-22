La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Politica
Politica«Cittadinanza attiva per gli studenti delle scuole»
22 ago 2025
REDAZIONE POLITICA
La proposta del movimento civico Noi oggi per Domani per Marco Donati Sindaco

Arezzo, 22 agosto 2025 – Il movimento civico Noi oggi per Domani per Marco Donati Sindaco propone: «Cittadinanza attiva per gli studenti delle scuole , una proposta innovativa per il mondo della scuola: introdurre la Cittadinanza attiva come materia scolastica riconosciuta e valorizzata al pari delle altre discipline. PERCHÈ LA CITTADINANZA ATTIVA È UN VALORE : la cittadinanza attiva non deve essere vissuta come un dovere imposto o, peggio, come una punizione. Al contrario, rappresenta un valore enorme per la crescita degli studenti e della comunità: aiuta a comprendere diritti e doveri; stimola la partecipazione responsabile; rafforza il senso di appartenenza e di comunità; sviluppa competenze trasversali utili anche nel lavoro e nella vita quotidiana. CREDITI NON SANZIONI La proposta del movimento è chiara: le attività di cittadinanza attiva devono tradursi in riconoscimento di crediti scolastici, premiando l’impegno degli studenti in iniziative di volontariato, associazionismo, ambiente e partecipazione democratica. In questo modo la partecipazione non viene percepita come un peso o una punizione, ma come opportunità di crescita personale e collettiva. UN INVESTIMENTO SUL FUTURO Inserire la cittadinanza attiva nel percorso scolastico significa formare giovani cittadini consapevoli, capaci di contribuire al bene comune oggi e di costruire una società più giusta e partecipata domani. Per questo NOI - oggi per Domani ribadisce il suo impegno: IO PARTECIPO, IO VALGO non è solo uno slogan, ma una visione di scuola e di società. NOI- oggi per domani

