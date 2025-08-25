Firenze, 25 agosto 2025 – A Ferragosto Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Toscana, ha pubblicato una foto sui social. È in montagna, dove un tempo passava le estati da ragazzo, adesso ci porta i figli. Nell’immagine si mostra in camicia, seduto a un tavolino mentre legge alcuni documenti. “Ne approfitto – scrive – per continuare a studiare atti, piani, bilanci perché per me la politica e l’attività amministrativa sono impegno, approfondimento, serietà”. È il suo mantra, la sua “Rivoluzione del fare”. “Al presenzialismo – continua a scrivere – preferisco la presenza, alle cose facili, le sfide difficili! Ai calcoli numerici, preferisco i progetti, le idee e la rivoluzione del fare!”, eccolo che torna.

Alessandro Tomasi e la foto pubblicata sui social a Ferragosto (dal suo profilo Instagram)

Il suo nome è legato a Pistoia, dove è nato il 18 settembre 1979, dove è stato eletto sindaco il 25 luglio 2017 (e confermato nel 2022), dove gioca la sua squadra del cuore, la Pistoiese. Sposato dal 2010 e padre di due ragazzi, Tomasi è laureato in Scienze politiche alla facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze.

Tomasi ha sempre vissuto del proprio lavoro di artigiano, ma fin da ragazzo ha dedicato tempo e forze all’impegno civile e politico per la città di Pistoia: prima come rappresentante di istituto all’Iti Fedi (Istituto tecnico industriale) e come membro della Consulta provinciale degli studenti, poi come presidente provinciale del Movimento giovanile di Alleanza Nazionale e coordinatore regionale.

Alessandro Tomasi è stato eletto sindaco di Pistoia il 25 giugno 2017, poi confermato il 12 giugno 2022 (Foto Acerboni/FotoCastellani)

Eletto nel 2007 in Consiglio comunale, nel 2014 ha dato vita al gruppo consiliare Pistoia Domani. Nella sua attività di consigliere si è occupato in particolare di urbanistica, bilancio, ambiente, cultura e controllo delle aziende partecipate.

È un grande appassionato di letteratura americana, ama la musica rock e cantautorale degli anni Settanta e Ottanta e colleziona fumetti d’autore.

Il 25 luglio 2017 è stato eletto sindaco di Pistoia. Il 12 giugno 2022 – appoggiato dalle liste Ale Tomasi Sindaco, Fratelli d’Italia, Centristi Forza Italia, Lega e Amo Pistoia – è stato confermato dai pistoiesi sindaco al primo turno con più del 50% dei voti.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi (Foto Luca Castellani/Fotocastellani)

Il 7 ottobre 2024 è stato nominato dal Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, coordinatore regionale per la Regione Toscana. Infine, il 25 agosto 2025 è arrivata la conferma ufficiale: Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra in corsa alle elezioni regionali 2025 in Toscana. Sfida il governatore uscente Eugenio Giani.