Arezzo, 24 agosto 2025 – Elezioni Regionali Toscana 2025 – Alessandro Tomasi porta a Sansepolcro la “Rivoluzione del fare” «La Toscana ha bisogno di una svolta, di un governo regionale capace di superare immobilismo e promesse mancate. Per questo Alessandro Tomasi, candidato presidente per le elezioni regionali, sarà a Sansepolcro venerdì 29 agosto alle ore 18:00, in Largo di Porta Fiorentina, per presentare la sua “Rivoluzione del fare”. Un incontro che non sarà solo campagna elettorale, ma un momento di confronto con i cittadini, per dimostrare che Fratelli d’Italia non si limita alle parole ma mette in campo soluzioni concrete, come sta facendo a livello nazionale con Giorgia Meloni. “La presenza di Alessandro Tomasi a Sansepolcro – dichiara la senatrice Simona Petrucci, commissario FDI della provincia di Arezzo – testimonia la serietà di un progetto che vuole restituire ai toscani orgoglio, lavoro e sicurezza. Fratelli d’Italia è il partito della responsabilità e del fare, non delle chiacchiere. Con Giorgia Meloni al governo abbiamo dimostrato che le riforme si possono realizzare: più occupazione, più crescita economica, più autorevolezza internazionale. Oggi vogliamo portare in Toscana la stessa energia e lo stesso metodo. Tomasi rappresenta la garanzia di una guida autorevole, capace di ascoltare e di costruire. È l’uomo giusto per voltare pagina e aprire una nuova stagione di governo”. L’iniziativa di Sansepolcro è una tappa fondamentale di un percorso che toccherà tutta la regione, con l’obiettivo di raccogliere le istanze dei territori e trasformarle in proposte concrete per il futuro della Toscana.