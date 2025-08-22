Arezzo, 22 agosto 2025 – « Cherici, un faro liberale contro l'assistenzialismo»

«In un panorama politico sempre più dominato da promesse assistenziali e retoriche populiste, emerge la candidatura di Lucia Cherici, che si presenta alle prossime elezioni regionali con Forza Italia. La sua figura si distingue per un approccio pragmatico, distante dai dibattiti sterili che dominano la scena.

Forte del suo ruolo di Vicepresidente dell'associazione liberale E-LAB, Cherici si propone come una voce autentica e indipendente, capace di trasformare l'attivismo civico in azioni politiche concrete insieme a Forza Italia. "La mia battaglia è chiara: contrasta misure come il reddito di cittadinanza regionale e il salario minimo, che a mio avviso disincentivano l'iniziativa e il lavoro. Queste politiche ignorano il valore della persona e la forza della contrattazione, mettendo in evidenza l'incapacità del sistema di trovare soluzioni efficaci."

Cherici e Totaro, Presidente di Elab, affermano "Il progetto di un reddito di cittadinanza regionale è una misura meramente assistenziale. Una politica che non incentiva la creazione di posti di lavoro, ma che, al contrario, rischia di cronicizzare la dipendenza dalla Regione, oltre che dello Stato, promuovendo invece l'indipendenza e la dignità attraverso l'occupazione va contrastata mancando di specifica dove la Regione intenderebbe prendere le risorse per finanziarlo, se non attingendo dalle tasche dei cittadini toscani. Allo stesso modo, la retorica populista del salario minimo rappresenta un'incapacità del sistema di affrontare il problema alla radice. Proporre il salario minimo anche in Regione significa ignorare la capacità del dialogo sociale e l'incapacità di trovare soluzioni condivise che valorizzino il merito e la produttività.”

“Lucia Cherici” prosegue Vincenzo Totaro “ si pone in netta contrapposizione ai programmi di coalizione che, come quello tra Giani ei 5 Stelle, propongono soluzioni che riteniamo economicamente dannose per la nostra Regione.”

Vincenzo Totaro conclude “Scegliere Lucia Cherici non significa semplicemente votare per una persona seria e competente, ma appoggiare chi sostiene un'alternativa di governo in Regione fondato su un approccio basato sul fare, sulla concretezza e su ideali saldi e chiari per il futuro della Toscana.”