Arezzo, 21 agosto 2025 - Ceccarelli e De Robertis (PD): "Sanità toscana ai vertici nazionali. Surreale che Veneri attacchi la Regione quando da dieci anni la destra governa Arezzo e da tre l'Italia"

"Troviamo francamente surreale che il collega Veneri provi ad attribuire alla Regione Toscana responsabilità che non le appartengono, e che anzi spettano a chi governa Arezzo da dieci anni e l'Italia da tre. Invece di guardare alle proprie responsabilità ea quelle del Governo che sostiene, si tenta ancora una volta di strumentalizzare la sanità per fini politici, senza rispetto per chi ogni giorno lavora negli ospedali e per i cittadini che hanno diritto a verità e soluzioni concrete."

Così i consiglieri regionali del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, replicano alle dichiarazioni del consigliere di Fratelli d'Italia.

"Il San Donato - proseguono - si è trovato a fare i conti con eventi meteorologici straordinari che hanno messo in ginocchio l'intera città. Non è stato l'ospedale ad allagarsi da solo: sono le strade, i quartieri, le infrastrutture comunali che non hanno retto, per la terza volta in pochi giorni, con evidente responsabilità di lavori mal funzionanti o mal eseguiti. È questo il punto da cui partire: se Arezzo, dopo dieci anni di governo della destra, si allaga tre volte in tre giorni, la domanda dovrebbe essere rivolta alla Giunta Ghinelli e non alla Regione Puntare il dito su Firenze per mascherare le inefficienze locali è un'operazione che non rende un buon servizio ai cittadini.”

"In più - aggiungono Ceccarelli e De Robertis - se oggi ci sono delle critiche, è altrettanto vero che la Regione Toscana ha già programmato oltre 200 milioni di euro per la riqualificazione del San Donato. Siamo certi che quando partiranno i lavori verranno fatti con più serietà di come è stato realizzato il sottopasso del Baldaccio, che oggi è un simbolo delle scelte sbagliate della destra aretina."