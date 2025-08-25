Donna picchiata brutalmente fuori da un locale. Il video choc: nessuno aiuta la vittima

Siena, 25 agosto 2025 – Violenza brutale fuori da un locale a Siena. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno fatto il giro del web per denunciare l’accaduto. Ma pare che non siano le uniche. Secondo quanto appreso sul posto, durante l’aggressione, altre persone avrebbero filmato la scena senza intervenire. In totale sarebbero 5 gli uomini presenti, compreso l’aggressore, che hanno ignorato il pestaggio violentissimo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, intorno alle 5 del mattino di domenica 24 agosto, la donna è stata assalita da un uomo che l’ha prima gettata a terra e poi presa a calci e pugni tra le sedie e i tavolini del locale in una zona della città molto frequentata ma non a notte fonda. La vittima tenta di difendersi ma non riesce a opporsi alla violenza inaudita dell’uomo che, implacabile, continua a picchiarla. Dal video si vede anche che sopraggiunge un altro uomo, con in mano una bottiglia. Come se nulla fosse, cammina indisturbato assistendo alla scena, senza intervenire in aiuto della donna alla quale, peraltro, pare sia anche stata sottratta la borsa.

Il titolare del locale ha denunciato i fatti, sottolineando che non è la prima volta che accade: “Tra le bottigliate in inverno, le aggressioni e le risse pensavo fosse cambiato qualcosa invece siamo al punto di partenza. Chi di dovere dovrebbe fare qualcosa in più per evitare questi problemi. Ieri ho provato a presentare subito denuncia, ma mi è stato risposto di tornare in un giorno non festivo. Sono rimasto senza parole...”. Un’accusa formulata anche pubblicamente dal gestore sul suo profilo social nel quale è stato pubblicato il video della violenta aggressione.