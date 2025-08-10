Tenta di uccidere la moglie con la roncola, la donna resta grave: “Violenza brutale, noi sconvolti”

Fiesole, 10 agosto 2025 – “Siamo increduli. La comunità è sconvolta. Abbracciamo la nostra concittadina sperando che possa salvarsi”, E’ incredulo il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti per la brutale aggressione avvenuta in un condominio di Montebeni, nel territorio fiesolano. Una donna, nella serata di sabato, è stata brutalmente aggredita dal marito. Colpita con una roncola, è stata raggiunta in più parti e adesso lotta per la vita all’ospedale di Careggi. Una vicenda che sconvolge Fiesole in un weekend di agosto caratterizzato dall’afa e da giornate lente, con diversi turisti che si spingono sulle alture sopra Firenze per scoprire la cittadina.

"Il primo pensiero – dice Scaletti – è quello di stringersi intorno alla nostra concittadina in un abbraccio corale sperando che i sanitari di Careggi riescano a salvarla. Insieme dobbiamo però anche condannare con forza il brutale gesto di violenza. E mentre facciamo ciò, - conclude Scaletti - increduli di fronte alla gravità dei fatti narrati, ci affidiamo alle indagini delle forze dell'ordine e della procura fiorentina che chiariranno al più presto ogni aspetto e le responsabilità di quanto accaduto".

Da quanto appreso la donna sarebbe stata ferita al torace e alla testa. A dare l'allarme, intorno alle 22, sarebbe stato un familiare che abita vicino. L'abitazione dove è avvenuta l'aggressione fa parte di un piccolo complesso di case in mezzo a campi e una zona boschiva. Sul posto intervenuti il 118 e i carabinieri. Secondo quanto appreso la coppia ha due figlie piccole, che sarebbero state in casa quando è avvenuta l'aggressione.

L'intervento dei militari ha permesso di arrestare l'uomo in flagranza di reato e di sequestrare l'arma utilizzata. La donna, rianimata sul posto dai sanitari del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Careggi, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, il movente dell'aggressione sarebbe riconducibile a dissidi coniugali