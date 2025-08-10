Il dovere della speranza

Raffaele Marmo
Il dovere della speranza
Cronaca
10 ago 2025
10 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
  Incendio in via Perfetti Ricasoli, alta colonna di fumo

Incendio in via Perfetti Ricasoli, alta colonna di fumo

Sterpaglie in fiamme nel territorio comunale di Sesto Fiorentino. Diverse le segnalazioni giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco che hanno inviato sul posto due squadre, un automezzo pesante fuoristrada

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco (Foto di repertorio)

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco (Foto di repertorio)

Firenze, 10 agosto 2025 – Colonna di fumo nero e fiamme nella zona di via del Pantano e via Perfetti Ricasoli  nel comune di Sesto Fiorentino. Sul posto, dalle 14 di oggi 10 agosto, sono intervenuti i vigili del fuoco del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Fi-ovest e di Calenzano. L’incendio si è sviluppato su più fronti e, secondo le prime informazioni, avrebbe bruciato sterpaglie. Diverse le segnalazioni giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco che hanno inviato sul posto due squadre, un automezzo pesante fuoristrada. Richiesto anche l'intervento di squadre AIB della Regione Toscana. Intervento in corso.

