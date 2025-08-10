Incendio in via Perfetti Ricasoli, alta colonna di fumo

Firenze, 10 agosto 2025 – Colonna di fumo nero e fiamme nella zona di via del Pantano e via Perfetti Ricasoli nel comune di Sesto Fiorentino. Sul posto, dalle 14 di oggi 10 agosto, sono intervenuti i vigili del fuoco del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Fi-ovest e di Calenzano. L’incendio si è sviluppato su più fronti e, secondo le prime informazioni, avrebbe bruciato sterpaglie. Diverse le segnalazioni giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco che hanno inviato sul posto due squadre, un automezzo pesante fuoristrada. Richiesto anche l'intervento di squadre AIB della Regione Toscana. Intervento in corso.