Anziana violentata a Pistoia, fermato un uomo a Firenze

Firenze, 21 giugno 2025 – C’è un uomo ritenuto responsabile dell’aggressione con tanto di violenza sessuale ai danni di una 74enne di Pistoia. Si tratta di un giovane straniero, 21 anni, di origine maliana, rintracciato e fermato a Firenze: su di lui pendono accuse pesanti, tra cui quella di stupro.

I fatti risalgono a giovedì scorso, 19 giugno. Secondo quanto ricostruito, lo straniero si è presentato a casa dell'anziana chiedendo inizialmente soldi. Poi però, dopo essersi introdotto all’interno dell’abitazione con una scusa, ha abusato di lei sessualmente. Al rientro della figlia della donna, il 21enne è scappato dalla finestra e si è dileguato attraverso i tetti. L’immediata attività della mobile, che ha ascoltato testimoni e visionato telecamere, ha consentito l’immediata identificazione e ricerca. L’uomo era salito su un treno per Firenze. La collaborazione con il compartimento Polfer ha quindi consentito di rintracciare il maliano mentre dormiva presso la stazione di Firenze. Da controllo veniva trovato con 2 lamette occultate in bocca.

Al momento dell’aggressione, la donna è stata soccorsa da un’ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure alle 74enne che è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo, in preda a un profondo stato di choc. I traumi sarebbero stati ritenuti guaribili in pochi giorni. “Siamo increduli – avevano raccontato dei testimoni – che proprio qui sia accaduto un fatto così grave, in pieno giorno per di più. Abbiamo sentito delle grida disperate, ma quando ci siamo accorti di quello che stava succedendo alla povera signora purtroppo era già troppo tardi”, si rammaricano.

Come accennato, la donna avrebbe aperto la porta al giovane che inizialmente si era presentato chiedendo soldi. Poi ha estratto un coltello e l’ha aggredita. La violenza sessuale si è consumata all’interno della sua abitazione, che si trova nel popoloso quartiere della Vergine a Pistoia.