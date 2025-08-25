Darya Majdi, sfida digitale contro il divario di genere

Nell’edizione dedicata all’intelligenza artificiale, il Premio Casato Prime Donne 2025 viene assegnato a Darya Majidi l’esperta di IA che, per prima, ha puntato sulla diffusione delle competenze digitali fra le giovani donne per contrastare il divario di genere.

Nella sezione giornalistica che valorizza i migliori contributi alla divulgazione di Montalcino vincono Lara Loreti per l’articolo intitolato ’Brunello di Montalcino 5 cantine da non perdere’ pubblicato ne Il Gusto de La Repubblica e Giorgio Dell’Orefice per gli articoli ’Toscana: la produzione di Rosso di Montalcino punta al raddoppio’, ’Benvenuto Brunello in Florida, Texas e Virginia + 19% nelle vendite’ pubblicati ne Il Sole 24 ore.

La giuria del Premio Casato Prime Donne composta da Donatella Cinelli Colombini, presidente, Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri e Daniela Viglione ha scelto come Prima Donna 2025 Darya Majidi. Con lei si inaugura un nuovo modo di guardare all’intelligenza artificiale come strumento per raggiugere obbiettivi sociali e specificamente la crescita delle prospettive femminili. Nell’ultimo mese Linkedin ha inserito Darya fra le 200 voci dell’AI a livello mondiale. Gli italiani sono solo quattro e lei è l’unica donna. Dal 2024 Darya Majidi è presidente del comitato italiano di UN-Women ente delle Nazioni unite per l’empowerment femminile.