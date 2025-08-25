Montefollonico e Musicale, scuole a nuovo

Con la polemica sui ’famosi’ grembiuli colorati che ancora prende vigore qua e là, il Comune di Torrita di Siena annuncia che sono ormai alle rifiniture le nuove aule della scuola dell’infanzia di Montefollonico e dell’Istituto di musica a Torrita. Il 15 settembre la scuola “Mago Burletto” torna infatti in funzione dopo un importante intervento di ristrutturazione, mentre le aule della Filarmonica Guido Monaco La Samba da ottobre si troveranno al primo piano dell’ex scuola E. De Amicis, edificio recentemente riqualificato al cui interno, lo scorso giugno, in collaborazione con Anpi Torrita è già stata inaugurata la Scuola della memoria.

A Montefollonico il costo complessivo dell’intervento è stato di 1,2 milioni di euro, cui ha contribuito anche la Regione Toscana con un finanziamento di 550mila euro. Per l’Istituto musicale la nuova casa nella ex scuola elementare di via Roma arriva dopo un progetto complessivo di recupero dell’immobile da 2,1 milioni di euro, la metà dei quali pervenuti dalla Regione tramite il Fondo europeo di sviluppo e coesione.

"Si sta definendo – commenta il sindaco con delega ai lavori pubblici Giacomo Grazi – l’importante piano di ristrutturazione e rinnovamento degli edifici scolastici del territorio comunale. In questi anni si sta investendo un totale di circa 9,3 milioni di euro, intercettati grazie ad un’accurata programmazione e al lavoro puntuale dei nostri uffici". "Poter sostenere il percorso educativo fornendo spazi adeguati è motivo di grande orgoglio per questa amministrazione, che ha tra gli obiettivi anche l’offerta di migliori servizi ai cittadini e alle famiglie", conclude l’assessora all’istruzione Natascia Volpi.