La festa della musica. Tra concerti e iniziative

Sabato si celebra la Festa europea della Musica e come è tradizione grande protagonista sarà la Scuola di Musica di Fiesole, che quest’anno propone tre eventi gratuiti fino al 24 giugno. Si inizia al Teatro romano alle 21 con il concerto dell’Orchestra dei ragazzi, che accoglie i musicisti teenager. Diretti da Antonino Siringo eseguiranno pagine di Beethoven, Salieri, Waldteufel, Haydn, Mozart, Clementi e Schubert. Segue la consegna dei premi: Abbiati per la Scuola, Abbado - far Musica insieme e il premio Luigi Berlinguer – Trinity College London.

Domenica (ore 17) il Teatro Verdi di Firenze ospita l’allestimento fiesolano de Le nozze di Figaro. Sul palco l’Orchestra Galilei, i cantanti del corso di Alessandro Corbelli, la Schola Cantorum Landini di Paolo Gonnelli e tutti coloro che hanno partecipato all’allestimento. Regia Matelda Cappelletti; direzione Edoardo Rosadini. Infine martedì 24 giugno dalle 9.15 alle 20.30 Villa La Torraccia si apre alla cittadinanza per condividere i frutti del lavoro di studenti e docenti, con una giornata dedicata alla pianista recentemente scomparsa Maria Tipo, titolare della cattedra di perfezionamento. Numerosi gli eventi in programma. Fra cui l’esibizione del violista Diemut Poppen e la violinista Vera Martínez Mehner, in duo con Alexander Lonquich. Momento clou, nel pratone alle 18 con bambini dell’ensemble S-bandiamo! e dei Nuclei orchestrali di Isolotto, Piagge e Sorgane. Conclude la musica d’insieme jazz e l’improvvisazione.

D.G.