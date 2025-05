Al via l’Estate Fiorentina. Mille eventi in quattro mesi. Dalle note di Bersani a Giallini

Musica, cinema, arti visive e performative, danza, talk, spettacoli e festival: la grande Estate Fiorentina si svolgerà dal 1° giugno al 30 settembre con iniziative che valorizzano il patrimonio artistico della città, favorendo la diffusione della cultura dal vivo in tutti i quartieri. "Ci saranno ospiti illustri fra cui Samuele Bersani, Nicola Gratteri e Andrea Scanzi ma abbiamo deciso di puntare sulla capillarità e sulla prossimità delle manifestazioni con una programmazione diffusa ma di qualità. Sarà un’edizione particolarmente ricca" sostiene la sindaca Sara Funaro, durante la presentazione, mentre l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini ci tiene a ringraziare gli uffici del Comune per il lavoro svolto e le associazioni che hanno partecipato al bando per le offerte culturali proposte.

I NUMERI DELL’ESTATE 2025

Un budget di oltre 1,9 milioni di euro (di cui 1,7 milioni da fondi europei), quattro mesi di cultura, 139 organizzatori coinvolti, 121 progetti, quattro eventi speciali tematici, nove grandi festival, 14 spazi (tra cui le nuove assegnazioni piazza Edison, piazza Indipendenza, Giardino San Lorenzo a Greve e l’ex campeggio di piazzale Michelangelo) e oltre mille iniziative diffuse.

I 4 PROGETTI TEMATICI

Dal 10 al 13 giugno tornano ’Le piazze dei libri’ di Confartigianato Imprese con un palinsesto creato insieme a librerie, autori ed editori che operano in città. Dal 14 al 17 luglio all’Isolotto va in scena ’La gaberiana’ a cura di Associazione Centro Studi Musicomedians: la rassegna, giunta alla sua terza edizione, è dedicata all’opera e al pensiero di Giorgio Gaber e ha la direzione artistica di Andrea Scanzi con ospiti del calibro di Samuele Bersani, l’attore Marco Giallini e Nicola Gratteri, magistrato e saggista. Luglio prosegue con la seconda edizione del ’Corpo celeste’ del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni che, dal 21 al 29 luglio, proporrà percorsi partecipativi dedicati a cittadini di ogni età, genere e abilità, insieme ad Annamaria Ajmone, Simona Bertozzi, Marta Ciappina e l’antropologo Franco La Cecla. L’estate si aprirà con ’Non Mollare - Storie differenti’, dal 5 giugno al 20 settembre.

I 9 GRANDI FESTIVAL

Apre le danze la rassegna gratuita ’Sagrati in Musica 2025’, dal 7 giugno al 7 settembre, a cura dell’associazione Toscana Classica. Dal 9 giugno al 5 luglio ci sarà ’Secret Florence’ di Tempo Reale, rassegna multidisciplinare in luoghi insoliti e poco frequentati della città. Tra gli ospiti: Victor Kossakovsky, Cristina Kristal Rizzo, Virgilio Sieni e il musicista sperimentale Abo Abo. Dal 16 giugno al 13 luglio torna ’Apriti Cinema’ a cura di Quelli dell’Alfieri, rassegna di cinema d’autore con proiezioni e incontri in Piazza de’ Pitti con il coinvolgimento di Festival dei Popoli, Schermo dell’arte, Middle East Now, Florence Queer Festival, Sentiero Film Factory e altri. Immancabile il ’Florence Dance Performing Arts Festival’, giunto alla 36esima edizione, a cura di Florence Dance Festival: dal 23 giugno fino al 24 luglio nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella si alterneranno grandi nomi internazionali della danza, eventi musicali con l’Orchestra da Camera Fiorentina e l’assegnazione del Premio Mercurio Volante, quest’anno dedicato a Stefania Auci e con ospiti come Giuseppe Lanzetta ed Elisabetta Sgarbi.

Dal 23 al 25 luglio, nel parco delle Cascine, torna il ’Festival au Désert Firenze’ della Fondazione Fabbrica Europa: una tre giorni che fonde culture e tradizioni musicali da Africa, Mediterraneo ed Europa, con artisti come Zawose Queens, Kalifa Kone e Riccardo Onori. Dal 2 al 14 settembre spazio al ’Firenze Jazz Festival’ di Centro Spettacolo Network, con oltre 20 concerti diffusi in più di dieci location tra Oltrarno e ville storiche.

Dall’11 al 21 settembre le Cascine si trasformano in un grande circo con ’Open Air Circus’ di Aria Network Culturale, il festival delle arti circense contemporanee che coinvolgerà ospiti nazionali e internazionali come Teatro Necessario, Julien Lette, Teatro dell’Elce, Darwin e la compagnia francese Chien Barbu Mal Rasé in performance immersive e poetiche. Infine, i

Il 20 settembre, nella Cavea del Teatro del Maggio, arriva la nona edizione del Lattexplus Festival 2025: un evento cosmopolita e visionario con i protagonisti della scena elettronica mondiale come Richie Hawtin, Miss Kittin, Helena Hauff e Acid Arab, unendo musica e arte con uno sguardo al futuro sostenibile. Dal 25 al 27 settembre, infine, ’Genius Loci’: alla scoperta di Santa Croce a cura dell’associazione Controradio Club, un progetto che unisce spettacoli e incontri alla scoperta consapevole del complesso monumentale di Santa Croce. Tra gli ospiti: Fred Hersch, Emma Nolde, Silvia Boschero, Giua, Anais Drago e Frida Bollani Magoni.