Ansia a Spezia per il bambino grave dopo la caduta in piscina in Puglia

La Spezia, 20 luglio 2025 – Ansia e dolore a Spezia per il dramma accaduto in Puglia. Dove un bambino residente nel capoluogo ligure è grave per un presunto malore nella piscina di un parco acquatico. Trasportato in ospedale, è stato intubato. Si temono danni cerebrali. Una vicenda accaduta nel pomeriggio di domenica a Gallipoli.

La notizia è velocemente rimbalzata a Spezia, dove i genitori lavorano e dove il piccolo, che ha 7 anni, va a scuola. Secondo quanto si apprende il piccolo è stato trovato privo di sensi dal padre. Era a pelo dell’acqua ed è stato subito portato fuori dal genitore. Nel frattempo è scattato l’allarme. Sono intervenuti gli inservienti del parco e quindi il 118.

La rianimazione del piccolo è partita subito, ma il suo cuore non ha ripreso a battere. Solo in ospedale, al Sacro Cuore di Gallipoli, dove è stato portato, le funzioni vitali del bambino sono tornate. I medici infatti lo hanno intubato. Portato in rianimazione, la situazione generale del piccolo resta gravissima. Si temono danni cerebrali a causa della prolungata mancanza di ossigeno. Le prossime ore saranno determinanti. La situazione viene costantemente monitorata dai medici, mentre i genitori vengono supportati dal personale dell’ospedale.

La famiglia sembra fosse rientrata in Puglia come ogni estate proprio perché originaria della zona. Giornate spensierate, di relax, che si sono trasformate in dramma. Nel parco acquatico è intervenuta anche la polizia che adesso cerca di ricostruire cosa sia accaduto. Il bambino sembra non avesse problemi particolari di salute.