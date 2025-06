Bambino annegato nel lago di Bilancino, aperto fascicolo per omicidio colposo

Firenze, 16 giugno 2025 – Sulla tragica scomparsa del bambino di 10 anni annegato nel lago di Bilancino la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Si attendono gli esiti dell’autopsia per chiarire le cause della morte del piccolo, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno.

A recuperare il corpo del bambino nel lago di Bilancino sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco (Foto Germogli)

Erano circa le 17 quando il bimbo, di origine marocchina, nato in Italia e residente con la famiglia a Sesto Fiorentino, è stato visto entrare in acqua. Dopo un po’ di tempo i genitori si sono iniziati a preoccupare perché il bambino non riemergeva. Hanno dunque lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il prima possibile i carabinieri e i vigili del fuoco. Presente anche la sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio.

I soccorritori lo hanno cercato per due ore, sorvolando il lago anche con l’elicottero Drago. Poi il tragico epilogo. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono riemersi con il corpo senza vita del piccolo.