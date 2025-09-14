Maxi furto in gioielleria: auto usata per sfondare l’ingresso, due anni fa un colpo identico

Sesto Fiorentino, 14 settembre 2025 – Un colpo da professionisti è stato messo a segno nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre alla gioielleria Bluespirit all’interno dell’Ipercoop di Sesto Fiorentino. Una banda di malviventi è riuscita a sfondare la saracinesca del negozio e a portare via gioielli e preziosi per un valore stimato in decine di migliaia di euro.

La gioielleria svaligiata all'interno del centro commerciale (Foto Germogli)

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato due automobili, una delle quali usata come ariete e lanciata contro l’ingresso per aprirsi un varco. Una volta dentro, armati di mazze, hanno distrutto le vetrine espositive e si sono impossessati di collane, anelli e tutti gli altri preziosi all’interno del negozio.

Sul posto è intervenuta la polizia, commissariato di Sesto Fiorentino, che sta conducendo le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica e risalire agli autori del maxi furto. Non è escluso che le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale possano fornire elementi utili.

Un'auto è stata usata come ariete per sfondare l'ingresso (Foto Germogli)

Si tratta di un secondo e identico episodio nella gioielleria del centro commerciale. Un furto con le stesse modalità era stato messo a segno a marzo 2023. Anche in quella occasione era stata usata un'auto, poi risultata rubata, per sfondare prima l’entrata principale del centro commerciale e poi quella della gioielleria. Il valore del colpo del 2023 ammontava a circa 250mila euro.