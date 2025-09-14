La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Firenze
CronacaMaxi furto in gioielleria: auto usata per sfondare l’ingresso, due anni fa un colpo identico
14 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Maxi furto in gioielleria: auto usata per sfondare l’ingresso, due anni fa un colpo identico

È successo nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre. Portati via gioielli e preziosi, indagini della polizia. Nel marzo 2023 bottino da 250mila euro

Maxi furto nella gioielleria all'interno del centro commerciale di Sesto Fiorentino (Foto Germogli)

Maxi furto nella gioielleria all'interno del centro commerciale di Sesto Fiorentino (Foto Germogli)

Sesto Fiorentino, 14 settembre 2025 – Un colpo da professionisti è stato messo a segno nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre alla gioielleria Bluespirit all’interno dell’Ipercoop di Sesto Fiorentino. Una banda di malviventi è riuscita a sfondare la saracinesca del negozio e a portare via gioielli e preziosi per un valore stimato in decine di migliaia di euro

La gioielleria svaligiata all'interno del centro commerciale (Foto Germogli)
La gioielleria svaligiata all'interno del centro commerciale (Foto Germogli)

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato due automobili, una delle quali usata come ariete e lanciata contro l’ingresso per aprirsi un varco. Una volta dentro, armati di mazze, hanno distrutto le vetrine espositive e si sono impossessati di collane, anelli e tutti gli altri preziosi all’interno del negozio.

Sul posto è intervenuta la polizia, commissariato di Sesto Fiorentino, che sta conducendo le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica e risalire agli autori del maxi furto. Non è escluso che le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale possano fornire elementi utili. 

Un'auto è stata usata come ariete per sfondare l'ingresso (Foto Germogli)
Un'auto è stata usata come ariete per sfondare l'ingresso (Foto Germogli)

Si tratta di un secondo e identico episodio nella gioielleria del centro commerciale. Un furto con le stesse modalità era stato messo a segno a marzo 2023. Anche in quella occasione era stata usata un'auto, poi risultata rubata, per sfondare prima l’entrata principale del centro commerciale e poi quella della gioielleria. Il valore del colpo del 2023 ammontava a circa 250mila euro

Sesto Fiorentino, maxi furto in gioielleria (Foto Germogli)

