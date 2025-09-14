Rientro in classe, tutte le novità. Attivo il servizio bus e le mense

Sono 1584 in totale gli alunni e alunne che domani torneranno in classe per l’inizio dell’anno scolastico. In particolare, gli iscritti alle scuole dell’infanzia sono 352 (19 dei quali alla paritaria), 714 alle scuole primarie, 458 alla secondaria di primo grado. Le bambine e le bambine che comporranno le prime classi della primaria sono 135 e 139 gli alunni delle prime classi della secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello. Dal prossimo martedì ripartiranno i servizi scolastici erogati dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio, il prescuola (76 domande presentate), il trasporto scolastico – che ha 218 adesioni – e il piedibus, che conta al momento 193 iscritti. Il piedibus è gestito dall’associazione Sale in Zucca in collaborazione con la Pubblica assistenza: gli studenti vengono accompagnati a scuola dai volontari lungo i percorsi, che prevedono varie fermate. Al via anche l’attività di accompagnamento sui bus scolastici e di vigilanza davanti alle scuole per l’attraversamento stradale a cura dell’associazione Anziani. Il servizio mensa sarà invece attivo da giovedì 18 settembre. In attesa della prima campanella, comunque, l’Amministrazione calenzanese augura agli studenti "un buon anno, pieno di occasioni di crescita culturale e personale e ringrazia la dirigenza, i docenti e i collaboratori per il prezioso lavoro quotidiano".

S.N.