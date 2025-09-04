Più bus per studenti e pendolari . Potenziato il trasporto in Vallata

Trasporto per studenti e pendolari: più collegamenti per la Valbisenzio. A partire dal 15 settembre saranno introdotte nuove corse dei bus e ottimizzati i percorsi esistenti, con l’obiettivo di migliorare gli spostamenti degli studenti e dei pendolari nell’area pratese, in particolare nei collegamenti verso Montemurlo, Oste, Agliana, Poggio a Caiano, Vernio e Vaiano.

È quanto stabilito dalla Provincia di Prato che, in accordo con Autolinee Toscane, ha voluto implementare il servizio rispetto a giugno scorso, apportando migliorie e correttivi in risposta alle esigenze emerse sul territorio, anche grazie alle segnalazioni pervenute. Le modifiche al piano del trasporto pubblico locale sono state illustrate ieri a palazzo Buonamici, alla presenza del presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e del capo servizio dell’area Prato di Autolinee Toscane Emanuele Di Fini. Grande attenzione è stata dedicata all’integrazione e al potenziamento del servizio di trasporto per le scuole superiori, con l’obiettivo di garantire agli studenti una mobilità più efficiente, sicura e comoda.

Tra le modifiche, frutto di confronti, analisi ed elaborazioni – avviate in estate – per comprendere le esigenze del territorio, si è concretizzata anche la volontà di potenziare e ampliare il servizio in Vallata che offrirà una copertura più ampia.

Sono state infatti attivate 6 nuove corse e modificati i percorsi di altre 4 corse esistenti, sulle linee 207, 210 e 214 con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei collegamenti, allinearsi agli orari di uscita scolastica e ottimizzare le coincidenze.

Ecco le novità: nuova corsa in partenza alle 14.55 da Prato Stazione per Vaiano e Vernio, pensata per colmare il vuoto attuale tra le 14.10 e le 15.30. Questa consentirà le coincidenze da Vernio delle 15.45 per Cantagallo, delle 16 per Cavarzano e delle 16 per Sant’Ippolito.

Nuova corsa alle 16.05 da Vernio per Vaiano e Prato Stazione, che riempie il buco dalle 15.25 alle 16.55 e che permette di servire meglio l’uscita delle scuole medie di Vaiano in coincidenza della corsa da Cavarzano alle 16 e da Cantagallo alle 16.

Creata anche la nuova corsa in partenza alle 17.40 da Prato Stazione per Vaiano e Vernio, che andrà a colmare il vuoto attuale tra le corse delle 16.40 e delle 18.35. Un’aggiunta che risponde a una richiesta specifica degli utenti e dei sindaci della Valbisenzio. Infine nuova corsa in partenza alle 19.30 da Vernio per Prato Stazione, che colmerà un buco dalle 18.50 alle 21.25. Anche in questo caso si tratta di una richiesta espressa dall’utenza e dai tre sindaci.