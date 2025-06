Conoscere autobus e linee. Studenti alla prova viaggio

Oltre 1200 bambini di 60 classi hanno seguito un percorso didattico per incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornendo gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando così un senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione.

A Prato hanno partecipato la IV B, la V A e la V B della scuola primaria Conservatorio di San Niccolò e la prima E della scuola secondaria di primo grado Lippi.

A raccontare l’esperienza è l’insegnante Annamaria Bresci del Conservatorio di San Niccolò: "I miei studenti hanno mostrato grande interesse al progetto, partecipando in maniera attiva. L’attività si è articolata in due incontri in aula e in un’uscita sul territorio a bordo degli autobus". Durante il primo incontro, i ragazzi hanno scoperto il funzionamento della rete urbana, le linee disponibili e le fermate vicine alla scuola, grazie a una videoproiezione dinamica e a esercitazioni pratiche. Durante l’uscita in autobus i ragazzi e le ragazze hanno partecipato con entusiasmo, partendo direttamente dalla fermata davanti alla scuola. Hanno avuto così l’occasione di fare quella che per molti è un’esperienza quotidiana, spesso data per scontata, ma che loro realmente non vivono: quella dello spostarsi con i mezzi pubblici. Durante il tragitto, hanno potuto osservare e riconoscere alcuni dei monumenti più significativi della città, come le Mura e Porta Pistoiese, la chiesa di San Domenico, la Cattedrale di Santo Stefano, Piazza Mercatale, piazza San Marco, la Stazione centrale fino ad arrivare al Capolinea presso il Centro di arte Contemporanea Pecci, arricchendo il proprio sguardo con dettagli spesso ignorati nella routine di ogni giorno. Dopo una breve sosta, i ragazzi hanno ripreso l’autobus per il viaggio di ritorno. Durante il tragitto hanno potuto ammirare altri importanti simboli della città.

"I bambini, stimolati da quanto vissuto, hanno realizzato testi e disegni frutto del loro entusiasmo e della curiosità - conclude l’insegnante - . L’esperienza è stata sicuramente positiva e ha rappresentato un’occasione preziosa". A tutti gli studenti partecipanti, Autolinee Toscane ha consegnato un attestato di partecipazione. I lavori delle classi saranno selezionati ed affissi nelle prossime settimane ai corrimani dei bus cittadini