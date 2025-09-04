Lotta all’Alzheimer. Corre la solidarietà

Si chiama "Insieme per cancellare il silenzio" ed è la passeggiata o corsa non competitiva che si terrà nei prossimi giorni in più parti d’Italia con l’obiettivo comune di raccogliere fondi per la Fondazione Maratona Alzheimer a supporto dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. A Prato, l’iniziativa avrà luogo domani, con partenza libera dalle 18 alle 18,30 presso l’anfiteatro di Santa Lucia.

I partecipanti potranno camminare (o correre, a seconda della scelta) scegliendo tra un percorso più corto di 5 km ed uno più lungo di 10, lungo il Bisenzio. Chi parteciperà riceverà un gadget dell’evento ed al termine della camminata sarà previsto anche un piccolo ristoro. E’ ad ogni modo già possibile donare cliccando sul sito de "La Rete del Dono" promossa a livello nazionale dai "Cuoricini Group". Le realtà comunali aderenti hanno formato quella che viene chiamata "reunion", ovvero un gruppo su base locale che si occupa di predisporre l’iniziativa e garantirne lo svolgimento.

E con queste premesse, il conto alla rovescia può iniziare. A conferma di come attività motoria e beneficenza possano e debbano andare a braccetto. "Le camminate solidali dedicate alla raccolta fondi per le associazioni che supportano pazienti e famiglie colpite dall’Alzheimer non sono solo momenti di sport e condivisione, ma veri atti d’amore e consapevolezza – ha commentato a tal proposito l’ex-consigliere comunale Rossella Risaliti, che si sta impegnando in questi giorni per promuovere l’iniziativa e che come l’anno scorso parteciperà all’appuntamento – camminare insieme significa sostenere la ricerca promuovere l’informazione e far sentire meno sole le persone che affrontano questa difficile malattia".

