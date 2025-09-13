Elezioni regionali in Toscana, tutti i candidati in corsa per il consiglio

Firenze, 13 settembre 20254 – Scaduto il termine per la presentazione delle liste, la corsa per le elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre entra nel vivo. Da ricordare che si vota domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Si vota su due turni (potenziali): l’eventuale ballottaggio dopo due settimane si verifica solo se il candidato presidente più votato non supera il 40% dei voti.
Ecco le liste dei candidati al consiglio regionale.
Lista a Sostegno di Antonella Bundu
Liste a sostegno di Eugenio Giani
- Alleanza Verdi e Sinistra
- Eugenio Giani presidente – Casa riformista
- Movimento 5 Stelle
- Partito Democratico
Lista a sostegno di Carlo Giraldi
Liste a sostegno di Alessandro Tomasi
- E’ ora!
- Fratelli d’Italia
- Forza Italia
- Lega
- Noi Moderati
IN AGGIORNAMENTO