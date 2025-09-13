Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Politica
Elezioni regionali in Toscana, tutti i candidati in corsa per il consiglio

13 set 2025

REDAZIONE POLITICA
13 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Elezioni regionali in Toscana, tutti i candidati in corsa per il consiglio

Scaduto il termine per la presentazione delle liste a sostegno dei candidati alla presidenza della Regione

Per approfondire:

Firenze, 13 settembre 20254 – Scaduto il termine per la presentazione delle liste, la corsa per le elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre entra nel vivo. Da ricordare che si vota domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Si vota su due turni (potenziali): l’eventuale ballottaggio dopo due settimane si verifica solo se il candidato presidente più votato non supera il 40% dei voti. 

Ecco le liste dei candidati al consiglio regionale.

Lista a Sostegno di Antonella Bundu

Liste a sostegno di Eugenio Giani

Lista a sostegno di Carlo Giraldi

Liste a sostegno di Alessandro Tomasi

IN AGGIORNAMENTO

