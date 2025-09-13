Elezioni regionali in Toscana, i candidati nella lista Eugenio Giani presidente – Casa riformista

Ecco i candidati nella lista "Eugenio Giani presidente – Casa Riformista” alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Arezzo
Pierguido Ciabatti
Caterina Mercati
Francesco Carbini
Sarbit Kaur
Giovanni Grasso
Sonia Sodo
Rossano Cortini
Elena Bianchi
Firenze 1
Stefania Saccardi
Francesco Casini
Katia Beni
Stefano Grifoni
Maria Grazia Giuffrida
Francesco Merlo
Elisabetta (Titta) Meucci
Andrea Tognetti
Firenze 2
Francesco Casini
Stefania Saccardi
Tommaso Triberti
Corinna Verniani
Franco Vichi
Francesca Buccioni
Firenze 3
Stefania Saccardi
Andrea Tognetti
Katia Beni
Antonio Righi
Firenze 4
Ndiaye Diye
Alessandro Martini
Sara Carovani
Marco Bonechi
Grosseto
Stefano Scaramelli
Beatrice Ramazzotti
Tullio Tenci
Elisa Del Bolgia
Livorno
Sonia Baronti
Antonio Giuseppe Costantino
Antonella Panza
Simone Rossi
Silvia Gesess
Francesco Miceli
Eva Gianchecchi
Riccardo Filiberto
Lucca
Moira Garibaldi
Davide Monaco
Maria Adriana Giusti
Pietro Paradossi Tognelli
Clara Spinelli
Vittorio Salotti
Chiara Vernazza
David Zappelli
Massa Carrara
Roberto Pucci
Simona Fazzi
Marco Fregosi
Lucia Spadoni
Pisa
Federico Eligi
Agnese Balducci
Sandro Ceccarelli
Roberta Benini
Matteo Squicciarini
Maria Vanni
Michael Alexander Cali
Elena Campera
Pistoia
Francesco Romano Natali
Mascia Cecchi
Marcello Danti
Sonia Petrillo
Claudio Campioni
Elisabetta Lari
Prato
Rosanna Sciumbata
Roccangelo Tritto
Valentina Tempestini
Enrico Cammelli
Paola Barni
Carmine Marra
Siena
Stefano Scaramelli
Paola Piomboni
Giorgio Del Ciondolo
Stefania Bracciali
Fabrizio Valleggi
Emma Licciano