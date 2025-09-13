Elezioni regionali in Toscana, i candidati nella lista Eugenio Giani presidente – Casa riformista

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
13 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Ecco i candidati nella lista "Eugenio Giani presidente – Casa Riformista” alle elezioni regionali 2025 in Toscana

Arezzo

Pierguido Ciabatti

Caterina Mercati

Francesco Carbini

Sarbit Kaur

Giovanni Grasso

Sonia Sodo

Rossano Cortini

Elena Bianchi

Firenze 1

Stefania Saccardi

Francesco Casini

Katia Beni

Stefano Grifoni

Maria Grazia Giuffrida

Francesco Merlo

Elisabetta (Titta) Meucci

Andrea Tognetti

Firenze 2

Francesco Casini

Stefania Saccardi

Tommaso Triberti

Corinna Verniani

Franco Vichi

Francesca Buccioni

Firenze 3

Stefania Saccardi

Andrea Tognetti

Katia Beni

Antonio Righi

Firenze 4

Ndiaye Diye

Alessandro Martini

Sara Carovani

Marco Bonechi

Grosseto

Stefano Scaramelli

Beatrice Ramazzotti

Tullio Tenci

Elisa Del Bolgia

Livorno

Sonia Baronti

Antonio Giuseppe Costantino

Antonella Panza

Simone Rossi

Silvia Gesess

Francesco Miceli

Eva Gianchecchi

Riccardo Filiberto

Lucca

Moira Garibaldi

Davide Monaco

Maria Adriana Giusti

Pietro Paradossi Tognelli

Clara Spinelli

Vittorio Salotti

Chiara Vernazza

David Zappelli

Massa Carrara

Roberto Pucci

Simona Fazzi

Marco Fregosi

Lucia Spadoni

Pisa

Federico Eligi

Agnese Balducci

Sandro Ceccarelli

Roberta Benini

Matteo Squicciarini

Maria Vanni

Michael Alexander Cali

Elena Campera

Pistoia

Francesco Romano Natali

Mascia Cecchi

Marcello Danti

Sonia Petrillo

Claudio Campioni

Elisabetta Lari

Prato

Rosanna Sciumbata

Roccangelo Tritto

Valentina Tempestini

Enrico Cammelli

Paola Barni

Carmine Marra

Siena

Stefano Scaramelli

Paola Piomboni

Giorgio Del Ciondolo

Stefania Bracciali

Fabrizio Valleggi

Emma Licciano

