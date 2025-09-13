Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda

13 set 2025
Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle

Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Elezioni regionali 2025 in Toscana: si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Elezioni regionali 2025 in Toscana: si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Ecco i candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali 2025 in Toscana:

Arezzo

Tommaso Pierazzi

Barbara Storri

Lucio Bianchi

Bonella Martinozzi

Nicola Venturini

Firenze 1

Luca Rossi Romanelli

Eleonora Colucci

Lorenzo Masi

Laura Magni

Roberto De Blasi

Gaia Ciullini

Angelo Spensierato

Firenze 2

Roberto Grandis

Simona Terreni

Guido Cretti

Eleonora Colucci

Tommaso Romagnoli

Firenze 3

Matteo Ferrante

Simona Terreni

Firenze 4

Lorenzo Vignozzi

Giulia Alderighi

Paolo Bertolini

Simona Terreni

Grosseto

Luca Giacomelli

Daniela Castiglione

Alfredo Velasco

Livorno

Francesca Fabbiani

Fabrizio Zucconi

Loredana Pantaleone

Renato Corrado De Michieli Vitturi

Antonina Cucinotta

Lucca

Claudio Loconsole

Elisabetta Zuccaro

Rodolfo Pierotti

Irene Galletti

Massa Carrara

Irene Galletti

Simone Magnani

Pisa

Irene Galletti

Fausto Bosco

Elisabetta Zuccaro

Claudio Loconsole

Sara De Biasi

Pistoia

Simone Magnani

Susanna Zinzocchi

Marco Cresci

Lucia Cardicchi

Luca Pontani

Alessandra Di Giovanni

Prato

Chiara Bartalini

Carmine Maioriello

Angela Ponzecchi

Carlo De Simone

Siena

Bonella Martinozzi

Guglielmo Pianigiani

Ilaria Gabrielli

Lorenzo Bellucci

