Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle

Ecco i candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Arezzo
Tommaso Pierazzi
Barbara Storri
Lucio Bianchi
Bonella Martinozzi
Nicola Venturini
Firenze 1
Luca Rossi Romanelli
Eleonora Colucci
Lorenzo Masi
Laura Magni
Roberto De Blasi
Gaia Ciullini
Angelo Spensierato
Firenze 2
Roberto Grandis
Simona Terreni
Guido Cretti
Eleonora Colucci
Tommaso Romagnoli
Firenze 3
Matteo Ferrante
Simona Terreni
Firenze 4
Lorenzo Vignozzi
Giulia Alderighi
Paolo Bertolini
Simona Terreni
Grosseto
Luca Giacomelli
Daniela Castiglione
Alfredo Velasco
Livorno
Francesca Fabbiani
Fabrizio Zucconi
Loredana Pantaleone
Renato Corrado De Michieli Vitturi
Antonina Cucinotta
Lucca
Claudio Loconsole
Elisabetta Zuccaro
Rodolfo Pierotti
Irene Galletti
Massa Carrara
Irene Galletti
Simone Magnani
Pisa
Irene Galletti
Fausto Bosco
Elisabetta Zuccaro
Claudio Loconsole
Sara De Biasi
Pistoia
Simone Magnani
Susanna Zinzocchi
Marco Cresci
Lucia Cardicchi
Luca Pontani
Alessandra Di Giovanni
Prato
Chiara Bartalini
Carmine Maioriello
Angela Ponzecchi
Carlo De Simone
Siena
Bonella Martinozzi
Guglielmo Pianigiani
Ilaria Gabrielli
Lorenzo Bellucci