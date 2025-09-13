Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste della Lega

Ecco i candidati nelle liste della Lega alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Listino bloccato: Massimiliano Simoni, capolista anche a Lucca
Firenze 1
Tommaso Villa
Franca Innocenti
Gualberto Carrara
Francesca Lorenzi
Guglielmo Mossuto
Eleonora Di Vona
Salvatore Sibilla
Antonia Pitasi
Firenze 2
Silvio Pittori
Elisabetta Sammicheli
Rommel Albertazzi
Lavinia Starnotti
Giorgio Vari
Eva Silei
Firenze 3
Susi Giglioli
Marco Cordone
Ilaria Valeri
Angelo Fiore
Firenze 4
Roberto Abate
Letizia Carcione
Luca Scala
Manuela Bogazzi
Massa Carrara
Andrea Tosi
Michela Bertelloni
Roberto Malaspina
Elisabetta Alberti
Prato
Claudiu Stanasel
Letizia Faggi
Luis Micheli Clavier
Viola Stefanacci
David Carlesi
Cecilia Casentini
Pistoia
Silvia Pellegrini
Alessio Bartolomei
Cinzia Cerdini
Giovanni Testai
Katia Gherardi
Giancarlo Noci
Siena
Moreno Giardini
Anna Maria Chiantini
Stefano Giorni
Tiziana Pellegrini
Luca Vannocci
Elisabetta Amidei
Grosseto
Elisa Brinchi Giusti
Andrea Vasellini
Maria Rosaria De Lucia
Emanuele Baroli
Lucca
Massimiliano Simoni
Annamaria Frigo
Ugo Lunardi
Michela Stefani
Salvadore Bartolomei
Vittoria Polacci
Luigi Pellegrinotti
Tatiana Gliori
Pisa
Elena Meini
Giorgio Petralli
Guendalina Fontanelli
Flavio Baldi
Paola Poldaretti
Romano Nieri
Maria Grazia Bellomini
Angelo Ciavarrella
Livorno
Carlo Ghiozzi
Valeria Gamberini
Roberto Biasci
Tarita Tani
Andrea Forti
Laura Petreccia
Federico Pazzaglia
Francesca Bianchi
Arezzo
Cristiano Romani
Gemma Peri
Federico Rossi
Marika Cerboni
Roberto Bardelli
Daniela Daveri
Dante Moretti
Valeria Soldani