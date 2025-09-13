Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
Politica
Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste della Lega

Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27

Ecco i candidati nelle liste della Lega alle elezioni regionali 2025 in Toscana:

Listino bloccato: Massimiliano Simoni, capolista anche a Lucca

Firenze 1

Tommaso Villa

Franca Innocenti

Gualberto Carrara

Francesca Lorenzi

Guglielmo Mossuto

Eleonora Di Vona

Salvatore Sibilla

Antonia Pitasi

Firenze 2

Silvio Pittori

Elisabetta Sammicheli

Rommel Albertazzi

Lavinia Starnotti

Giorgio Vari

Eva Silei

Firenze 3

Susi Giglioli

Marco Cordone

Ilaria Valeri

Angelo Fiore

Firenze 4

Roberto Abate

Letizia Carcione

Luca Scala

Manuela Bogazzi

Massa Carrara

Andrea Tosi

Michela Bertelloni

Roberto Malaspina

Elisabetta Alberti

Prato

Claudiu Stanasel

Letizia Faggi

Luis Micheli Clavier

Viola Stefanacci

David Carlesi

Cecilia Casentini

Pistoia

Silvia Pellegrini

Alessio Bartolomei

Cinzia Cerdini

Giovanni Testai

Katia Gherardi

Giancarlo Noci

Siena

Moreno Giardini

Anna Maria Chiantini

Stefano Giorni

Tiziana Pellegrini

Luca Vannocci

Elisabetta Amidei

Grosseto

Elisa Brinchi Giusti

Andrea Vasellini

Maria Rosaria De Lucia

Emanuele Baroli

Lucca

Massimiliano Simoni

Annamaria Frigo

Ugo Lunardi

Michela Stefani

Salvadore Bartolomei

Vittoria Polacci

Luigi Pellegrinotti

Tatiana Gliori

Pisa

Elena Meini

Giorgio Petralli

Guendalina Fontanelli

Flavio Baldi

Paola Poldaretti

Romano Nieri

Maria Grazia Bellomini

Angelo Ciavarrella

Livorno

Carlo Ghiozzi

Valeria Gamberini

Roberto Biasci

Tarita Tani

Andrea Forti

Laura Petreccia

Federico Pazzaglia

Francesca Bianchi

Arezzo

Cristiano Romani

Gemma Peri

Federico Rossi

Marika Cerboni

Roberto Bardelli

Daniela Daveri

Dante Moretti

Valeria Soldani

