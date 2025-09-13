Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Politica

PoliticaElezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Fratelli d’Italia
13 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Fratelli d'Italia

Tutti i nomi per provincia. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale secondo turno di ballottaggio due settimane dopo, il 26 e 27





Ecco i candidati nelle liste di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali 2025 in Toscana:

Arezzo:

1. Gabriele Veneri

2. Giovanna Carlettini

3. Francesco Lucacci

4. Laura Chieli

5. Lorenzo Allegrucci

6. Stefania Franceschini

7. Alessandro Cerboni

8. Manuela Ferri

Firenze 1:

1. Jacopo Cellai

2. Stefania Vivoli

3. Alessandro Emanuele Draghi

4. Sheila Papucci

5. Giovanni Gandolfo

6. Elena Rossi

7. Matteo Chelli

8. Isabella Geraci

Firenze 2:

1. Matteo Zoppini

2. Elisa Tozzi

3. Lapo Cipriani

4. Laura Manfulli

5. Davide Profeti

6. Elisabetta Schio Marinari

Firenze 3:

1. Federico Pavese

2. Mara Cutrini

3. Fabio Calugi

4. Serena Urso

Firenze 4:

1. Claudio Gemelli

2. Monica Castro Pivetta

3. Roberto Sabaudia Valerio

4. Stefania Papa

Grosseto:

1. Luca Minucci

2. Guendalina Amati

3. Jurij Di Massa

4. Simonetta Baccetti

Livorno:

1. Giacomo Lensi

2. Marcella Amadio

3. Marco Landi

4. Rossana Bacci

5. Alessandro Perini

6. Ombretta Bartoli

7. Enzo Calderone

8. Annalisa Schender

Lucca:

1. Vittorio Fantozzi

2. Elisabetta Ughetta Triggiani

3. Michele Giannini

4. Francesca Bresciani

5. Iacopo Aquilini

6. Michela Dell'Innocenti

7. Roberto Tamagnini

8. Mara Nicodemo

Massa-Carrara:

1. Marco Guidi

2. Serena Ribolini

3. Juri Gorlandi

4. Veronica Ravagli

Pisa:

1. Diego Petrucci

2. Serena Bulleri

3. Maurizio Nerini

4. Elena Del Rosso

5. Simone Fabbrini

6. Silvia Rocchi

7. Nicolò Biagio Stella

8. Federica Martini in Masoni

Pistoia:

1. Alessandro Capecchi

2. Greta Avvanzo

3. Lorenzo Vignali

4. Francesca Capecchi

5. Paolo Venturini

6. Federica Rastelli

Prato:

1. Chiara La Porta

2. Gianluca Banchelli

3. Dania Melani

4. Giulio Benelli

5. Emanuela Paci

6. Giovanni Sardi

Siena:

1. Enrico Tucci

2. Maria Carolina Roselli

3. Fabio Papini

4. Barbara Stori

5. Andrea Marchetti

6. Linda Coppi

