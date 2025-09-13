Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Fratelli d’Italia

Ecco i candidati nelle liste di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali 2025 in Toscana:
Arezzo:
1. Gabriele Veneri
2. Giovanna Carlettini
3. Francesco Lucacci
4. Laura Chieli
5. Lorenzo Allegrucci
6. Stefania Franceschini
7. Alessandro Cerboni
8. Manuela Ferri
Firenze 1:
1. Jacopo Cellai
2. Stefania Vivoli
3. Alessandro Emanuele Draghi
4. Sheila Papucci
5. Giovanni Gandolfo
6. Elena Rossi
7. Matteo Chelli
8. Isabella Geraci
Firenze 2:
1. Matteo Zoppini
2. Elisa Tozzi
3. Lapo Cipriani
4. Laura Manfulli
5. Davide Profeti
6. Elisabetta Schio Marinari
Firenze 3:
1. Federico Pavese
2. Mara Cutrini
3. Fabio Calugi
4. Serena Urso
Firenze 4:
1. Claudio Gemelli
2. Monica Castro Pivetta
3. Roberto Sabaudia Valerio
4. Stefania Papa
Grosseto:
1. Luca Minucci
2. Guendalina Amati
3. Jurij Di Massa
4. Simonetta Baccetti
Livorno:
1. Giacomo Lensi
2. Marcella Amadio
3. Marco Landi
4. Rossana Bacci
5. Alessandro Perini
6. Ombretta Bartoli
7. Enzo Calderone
8. Annalisa Schender
Lucca:
1. Vittorio Fantozzi
2. Elisabetta Ughetta Triggiani
3. Michele Giannini
4. Francesca Bresciani
5. Iacopo Aquilini
6. Michela Dell'Innocenti
7. Roberto Tamagnini
8. Mara Nicodemo
Massa-Carrara:
1. Marco Guidi
2. Serena Ribolini
3. Juri Gorlandi
4. Veronica Ravagli
Pisa:
1. Diego Petrucci
2. Serena Bulleri
3. Maurizio Nerini
4. Elena Del Rosso
5. Simone Fabbrini
6. Silvia Rocchi
7. Nicolò Biagio Stella
8. Federica Martini in Masoni
Pistoia:
1. Alessandro Capecchi
2. Greta Avvanzo
3. Lorenzo Vignali
4. Francesca Capecchi
5. Paolo Venturini
6. Federica Rastelli
Prato:
1. Chiara La Porta
2. Gianluca Banchelli
3. Dania Melani
4. Giulio Benelli
5. Emanuela Paci
6. Giovanni Sardi
Siena:
1. Enrico Tucci
2. Maria Carolina Roselli
3. Fabio Papini
4. Barbara Stori
5. Andrea Marchetti
6. Linda Coppi