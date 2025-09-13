Autobus e tramvia, sciopero in Toscana lunedì 15 settembre: primo giorno di scuola con rischio caos

Firenze, 13 settembre 2025 – Il ritorno in classe in Toscana si annuncia complicato per studenti e pendolari. Lunedì 15 settembre, primo giorno di scuola, sono infatti previsti scioperi che coinvolgeranno il trasporto pubblico in diverse province, con conseguenti rischi di pesanti disagi.

A Firenze, Prato e Pistoia gli autobus di Autolinee Toscane si fermeranno per 24 ore su iniziativa di Cobas Lavoro Privato. Saranno garantite soltanto le corse nelle fasce 6.30-9.30 e 17-20. La protesta riguarderà anche la tramvia fiorentina, con le stesse modalità di servizio minimo.

Sempre il 15 settembre, in provincia di Pisa, Slm Fast Confsal ha proclamato uno sciopero di 24 ore. I mezzi saranno garantiti nelle fasce 4.15-8.14 e 12.30-14.29. Alla precedente agitazione del 15 luglio l’adesione era stata del 31,25%.

Per quanto riguarda la tramvia di Firenze, Gest ricorda che lo sciopero indetto da Cobas Lavoro Privato coinvolgerà sia il personale viaggiante sia gli altri settori aziendali: nella precedente protesta la partecipazione era stata del 15%. Tra le motivazioni figurano condizioni di lavoro, sicurezza, gestione dei turni, welfare, buoni pasto e indennità domenicali.

Sciopero sabato 13 settembre

In attesa del lunedì “nero” per i trasporti, oggi – sabato 13 settembre – si registra già un primo stop. A Livorno l’Unione Sindacale di Base, Usb, ha indetto uno sciopero di otto ore, dalle 16 alle 24, che riguarda il personale di Autolinee Toscane. In occasione di un’analoga protesta di quattro ore, lo scorso 6 maggio, l’adesione era stata del 30,67%.

Tutte le informazioni

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita i viaggiatori a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 142424 (dal lunedì alla domenica, orario 6-24).