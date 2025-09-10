Scuola, si parte con tante novità. Niente autobus alla Cittadella

A Grosseto a partire da lunedì con l’avvio dell’anno scolastico gli autobus di At-autolinee toscane saranno interdetti all’ingresso all’interno dell’area della Cittadella dello Studente. Come comunicato da Provincia e Comune, "in seguito all’incontro in Prefettura, il Comune e la Provincia, in collaborazione con Autolinee toscane e le Forze dell’ordine, hanno infatti deciso, in via sperimentale, di non permettere il transito degli autobus all’interno della Cittadella dello Studente". Decisione che ha come obiettivo la regolamentazione del traffico all’interno della Cittadella eliminando il traffico veicolare promiscuo composto da autobus di linea, auto e motocicli. Le corsie preferenziali all’interno della Cittadella non saranno eliminate e potranno essere utilizzate da tutti i veicoli. La Provincia di Grosseto ha predisposto un progetto relativo alla viabilità interna della Cittadella dello Studente, nel quale viene consentito l’accesso ai soli mezzi autorizzati e gli autobus di linea durante l’esercizio dell’attività scolastica. L’attuazione del progetto della Provincia non ha avuto seguito in quanto, nello spirito di collaborazione con il Comune di Grosseto, per consentire l’esecuzione dei lavori comunali di "Riqualificazione dell’asse viario di via dei Barberi tramite la realizzazione di una Greenway Urbana", la viabilità interna alla Cittadella dello Studente è al momento utilizzata per gestire l’area di cantiere comunale al fine di mitigare e attenuare gli inevitabili disagi e intasamenti della circolazione. Per quanto concerne la viabilità da lunedì le linee di Tpl urbane ed extraurbane in arrivo e in partenza per e dalla Cittadella dello Studente si attesteranno tutte esternamente con riferimento alle fermate: Sonnino 4 Strade (GR0101), Cittadella Ex Forestale (GR0300), Brigate Partigiane (GR0038), Brigate Partigiane Scuole (GR0039). Queste modifiche e nuove corse si inseriscono in più ampio lavoro che Autolinee Toscane ha definito durante l’estate, in preparazione del rientro a lavoro e scuola di studenti e pendolari. Sul sito di Autolinee Toscane, alla pagina https://www.at-bus.it/it/serviziscolastici, si possono consultare tutte le linee, le tratte e gli orari delle corse che ripartiranno da lunedì’ prossimo, calibrati anche sulla base del calendario scolastico e degli orari definitivi di entrata ed uscita delle scuole. Nelle prime settimane, infatti, ogni istituto scolastico potrebbe variare, in autonomia e sulla base delle esigenze del singolo istituto.