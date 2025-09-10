La Seleçao Sacerdoti Calcio pronta a scendere in campo

Ripresa a pieno ritmo l’attività della Seleçao Sacerdoti Calcio in vista di un periodo che sarà particolarmente ricco di appuntamenti sia in campo, sia in cabina di regia, dove il presidente Moreno Buccianti e il vice presidente don Walter Onano, stanno seguendo con grande attenzione ogni risvolto tecnico ed organizzativo. Sul calendario sono state segnate alcune imprescindibili date.

In primis quella della “Iubilaeum Cup”, il grande evento che nel mese di novembre vedrà selezioni di varie diocesi italiane protagoniste di avvincenti sfide nel suggestivo scenario del Monastero di Bassano Romano. La “Iubilaeum Cup” ha già incassato il sì di due grandi personaggi del mondo del calcio: Ambassador dell’evento sarà Gianfranco Zola, uno dei giocatori più eclettici e talentuosi mai visti in Italia. Accanto a lui Fabrizio Maiello, noto come il “Maradona delle carceri”, un grande uomo, funambolo del pallone che si è reso protagonista di straordinari record e che, già da qualche tempo, ha legato il suo nome alla Seleçao Sacerdoti e alla nazionale italiana Suore, diventandone il testimonial.

Prima di scendere in campo per la “Iubilaeum Cup”, ci sono però un paio di step di importanza non trascurabile. Il primo è fissato per oggi alle 11 proprio a Follonica in occasione del raduno “Sport e Preghiera”, stage di allenamento e condivisione in preparazione dell’appuntamento di Bassano Romano, nell’occasione verranno presentate le nuove divise celebrative. I “frutti” del lavoro svolto dal mister Buccianti e dai suoi “ragazzi” si potranno poi verificare sabato quando, all’Oratorio San Giorgio in via Mazzini a Limbiate, a partire dalle 15.30, la Seleçao Sacerdoti scenderà in campo con la selezione “Amici di Luca”.