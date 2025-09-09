Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
CronacaTragico incidente: camion travolge un camper, muore bambina di 8 anni
9 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
Tragico incidente: camion travolge un camper, muore bambina di 8 anni

Il mezzo è rimasto in panne lungo la E45 a Resina nord, Perugia. L’autotreno ha poi tamponato anche un furgone Anas fermo sul posto

Sul posto anche l'elisoccorso (foto di repertorio)

Sul posto anche l'elisoccorso (foto di repertorio)

Per approfondire:

Perugia, 9 settembre 2025 – Un’altra tragedia stradale. E a perdere la vita è una bambina di appena 8 anni. È successo lungo la E45 in Umbria, a Resina Nord, nel territorio comunale di Perugia

In base alle prime informazioni, la piccola viaggiava insieme alla famiglia a bordo di un camper rimasto in panne. Il mezzo è stato poi investito da un autotreno. Il mezzo pesante ha poi tamponato anche un furgone Anas fermo sul posto per prestare soccorso. 

Per la piccola non c’è stato nulla da fare. I suoi parenti, i genitori e un fratello, sono rimasti feriti.

Il tratto della strada è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia. 

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso e la polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale.

Notizia in aggiornamento 

