Tragico incidente: camion travolge un camper, muore bambina di 8 anni

Perugia, 9 settembre 2025 – Un’altra tragedia stradale. E a perdere la vita è una bambina di appena 8 anni. È successo lungo la E45 in Umbria, a Resina Nord, nel territorio comunale di Perugia.

In base alle prime informazioni, la piccola viaggiava insieme alla famiglia a bordo di un camper rimasto in panne. Il mezzo è stato poi investito da un autotreno. Il mezzo pesante ha poi tamponato anche un furgone Anas fermo sul posto per prestare soccorso.

Per la piccola non c’è stato nulla da fare. I suoi parenti, i genitori e un fratello, sono rimasti feriti.

Il tratto della strada è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso e la polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale.

Notizia in aggiornamento