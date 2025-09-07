Scontro frontale tra moto, tre feriti. Uno soccorso dall’elicottero in codice rosso

Città di Castello (Perugia), 7 settembre 2025 – Brutto incidente stradale a Città di Castello, lungo la strada Apecchiese in prossimità dell'abitato di Varesina.

Intorno alle 11,30 i vigili del fuoco di Città di Castello, il 118 e la polizia locale sono intervenuti sul posto dopo un violento scontro frontale tra due moto. A bordo dei due veicoli c’erano in tutto tre persone; la più grave è stata trasportata dall’elisoccorso regionale Nibbio all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso, mentre le altre due sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale di Città di Castello dal 118.

Non sono mancati problemi per il traffico: infatti la strada è rimasta chiusa per più di due ore per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi dell’incidente.