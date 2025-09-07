Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ValdicecinaGelaterie ToscanaCarlo Acutis miracoliChiude negozioMeteo previsioniParacadutista morto
Acquista il giornale
CronacaScontro frontale tra moto, tre feriti. Uno soccorso dall’elicottero in codice rosso
7 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Scontro frontale tra moto, tre feriti. Uno soccorso dall’elicottero in codice rosso

Scontro frontale tra moto, tre feriti. Uno soccorso dall’elicottero in codice rosso

Il terribile incidente stradale a Città di Castello, in località Varesina, intorno alle 11,30. Strada chiusa per oltre due ore

I mezzi coinvolti nell'incidente e l’intervento dei vigili del fuoco

I mezzi coinvolti nell'incidente e l’intervento dei vigili del fuoco

Per approfondire:

Città di Castello (Perugia), 7 settembre 2025 – Brutto incidente stradale a Città di Castello, lungo la strada Apecchiese in prossimità dell'abitato di Varesina.

Intorno alle 11,30 i vigili del fuoco di Città di Castello, il 118 e la polizia locale sono intervenuti sul posto dopo un violento scontro frontale tra due moto. A bordo dei due veicoli c’erano in tutto tre persone; la più grave è stata trasportata dall’elisoccorso regionale Nibbio all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso, mentre le altre due sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale di Città di Castello dal 118.

Non sono mancati problemi per il traffico: infatti la strada è rimasta chiusa per più di due ore per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi dell’incidente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata