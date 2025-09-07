Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
LaSpezia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ValdicecinaGelaterie ToscanaCarlo Acutis miracoliChiude negozioEclissi di lunaMeteo previsioni
Acquista il giornale
CronacaIncidente mortale, moto si schianta contro un muro: perdono la vita due giovanissimi
7 set 2025
REDAZIONE LA SPEZIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. Incidente mortale, moto si schianta contro un muro: perdono la vita due giovanissimi

Incidente mortale, moto si schianta contro un muro: perdono la vita due giovanissimi

Tragedia a Follo, nella provincia della Spezia. In corso di accertamento la dinamica dell’incidente dove hanno perso la vita una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19

Sul posto sono intervenuti i soccorsi (Foto di repertorio)

Sul posto sono intervenuti i soccorsi (Foto di repertorio)

Per approfondire:

La Spezia, 7 settembre 2025 – Tragedia sulla strada a Follo, nella provincia della Spezia, dove due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 7 settembre. Secondo le prime informazioni i due viaggiavano su una moto quando, per cause in corso di accertamento, sono andati a finire contro un muro. Nonostante l’intervento dei sanitari per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Dalle ricostruzioni effettuate si tratterebbe di un ragazzo del 2006 e una ragazza del 2007, entrambi sarebbero originari della Val di Vara.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata