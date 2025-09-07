Il presidente del Senato. Ignazio La Russa chiude la kermesse

Sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa (nella foto) a chiudere la tre giorni della Festa dei Patrioti di Fratelli d’Italia stasera sulla Passeggiata Morin. Il programma della giornata conclusiva inizia alle 18.30 con il presidente della Regione Marco Bucci che parlerà di ’La rotta per il futuro della Regione Liguria’, intervistato dal direttore editoriale di Esperia Italia Giovanni Zavalani; introducono il coordinatore regionale FdI onorevole Matteo Rosso, il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari, l’assessore regionale Luca Lombardi e il coordinatore provinciale FdI Davide Parodi.

A seguire alle 19 dibattito ’L’Italia conta: la sfide dei conservatori in Europa’ con gli onorevoli Carlo Fidanza e Giovanni Crosetto; introduce il capogruppo in consiglio regionale Rocco Invernizzi, modera Giovanni Zavalani. Alle 19.45 terzo tema della serata ’Governo Meloni: lo Stato torna a difendere gli italiani’, con l’onorevole Galeazzi Bignami (capogruppo FdI alla Camera dei deputati) intervistato dal condirettore di Libero Pietro Senaldi, introduzione di Stefano Balleari.

L’ultimo appuntamento della serata e della Festa dei Patrioti sarà il dialogo con il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato da Pietro Senaldi, con introduzione di Matteo Rosso, i vice coordinatori regionali onorevole Maria Grazia Frijia e Augusto Sartori e il coordinatore provinciale Parodi.