Andrea Martini
CronacaTurista precipita nel burrone. Recuperato nel cuore della notte
7 set 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
  4. Turista precipita nel burrone. Recuperato nel cuore della notte

E’ stato recuperato a notte inoltrata il turista precipitato nel burrone a Vallesanta di Levanto. L’uomo, un sessantenne genovese, stava rientrando dal pomeriggio trascorso in vacanza insieme alla moglie ma la situazione si è fatta drammatica. L’uomo è stato trasferito all’ospedale San Martino di Genova a bordo dell’elicottero Grifo e le sue condizioni sono piuttosto serie.

Un pomeriggio in riviera che si è trasformato in un incubo quando nel tardo pomeriggio l’uomo che stava camminando sul sentiero insieme alla moglie improvvisamente è caduto in un dirupo in località Vallesanta. Non è escluso a causa di un malore. La moglie ha lanciato immediatamente la richiesta di soccorso e soltanto in serata le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Levanto e Brugnato, il personale medico del 118, Pubblica Assistenza e la Croce Rossa di Levanto sono riusciti a raggiungere il ferito apparso in condizioni piuttosto serie.

Dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito a bordo dell’ambulanza sulla piazzola di emergenza della zona in attesa dell’elicottero Grifo arrivato da Albenga per il trasferimento urgente all’ospedale San Martino di Genova.

Soccorso nella tarda sera di ieri a Levanto, in località Vallesanta, per un uomo di mezza età caduto accidentalmente in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con le squadre di Levanto e Brugnato, il 118, la Pubblica assistenza e la Croce rossa levantesi, i Carabinieri della stazione di Levanto e l’elisoccorso Grifo.

Sempre in riviera, tra Vernazza e Monterosso, intervento del Soccorso alpino speleologico Liguria per un turista americano di 69 anni che durante una passeggiata si è infortunato al tendine d’Achille e non riusciva più a proseguire. Sul posto sono intervenuti i tecnici che lo hanno raggiunto e medicato. Sistemato sulla barella è stato poi trasportato a Monterosso.

E’ stata soccorsa anche una donna belga di 62 anni lungo il sentiero tra Vernazza e Monterosso al paletetto 7 colta da malore. La turista non ha mai perso conoscenza ma accusava forti giramenti di testa. Sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla squadra del soccorso alpino della Liguria. La turista è stata visitata e stabilizzata quindi trasportata in barella nella vicina piazzola. Qui è stata recuperata dall’elisoccorso Drago e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale della Spezia.

