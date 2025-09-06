Muore sulla pista di motocross, tragedia a Marradi

Marradi (Firenze), 6 settembre 2025 – Tragedia sul circuito di motocross di Casalino del Leone a Marradi. Un motociclista di 67 anni, di Faenza, è morto dopo essere casduto in pista. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di sabato 6 settembre.

Non è ancora chiato cosa sia successo: è possibile che all’origine dell’incidente ci sia un malore. L’uomo è stato subito soccorso; sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della stazione di Marradi. Attivato anche l’elisoccorso regionale toscano Pegaso.

Il corpo del motociclista è stato portato all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi a Firenze per l’eventuale autopsia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe improvvisamente caduto in un tratto rettilineo e non impegnativo, e non si esclude l’eventualità di un malore mentre era alla guida. Sono stati purtroppo inutili i tentativi di rianimazione, effettuati dai sanitari del 118, intervenuti sul posto anche con l’elisoccorso Pegaso che è atterrato in pista.