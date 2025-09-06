Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Carlo Acutis miracoliMeteo previsioniGelaterie ToscanaChiude negozioBaby gang FirenzeGuarigione e fede
Acquista il giornale
CronacaMuore sulla pista di motocross, tragedia a Marradi
6 set 2025
Nicola Di Renzone
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Muore sulla pista di motocross, tragedia a Marradi

Muore sulla pista di motocross, tragedia a Marradi

La vittima è un 67enne di Faenza, la salma portata a Careggi per l’eventuale autopsia. Forse un malore all’origine dell’incidente

L'elisoccorso regionale toscano "Pegaso" (foto Germogli di repertorio)

L'elisoccorso regionale toscano "Pegaso" (foto Germogli di repertorio)

Per approfondire:

Marradi (Firenze), 6 settembre 2025 – Tragedia sul circuito di motocross di Casalino del Leone a Marradi. Un motociclista di 67 anni, di Faenza, è morto dopo essere casduto in pista. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di sabato 6 settembre.

Non è ancora chiato cosa sia successo: è possibile che all’origine dell’incidente ci sia un malore.  L’uomo è stato subito soccorso; sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della stazione di Marradi. Attivato anche l’elisoccorso regionale toscano Pegaso. 

Il corpo del motociclista è stato portato all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi a Firenze per l’eventuale autopsia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe improvvisamente caduto in un tratto rettilineo e non impegnativo, e non si esclude l’eventualità di un malore mentre era alla guida. Sono stati purtroppo inutili i tentativi di rianimazione, effettuati dai sanitari del 118, intervenuti sul posto anche con l’elisoccorso Pegaso che è atterrato in pista.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata