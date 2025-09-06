Corpo a corpo con sfumature

Firenze
CronacaTramvia, la prossima settimana in programma l’asfaltatura notturna in piazza Piave
6 set 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Cronaca
Tramvia, la prossima settimana in programma l’asfaltatura notturna in piazza Piave

Al via anche le operazioni preliminari per la nuova fase del cantiere F4 in viale Giannotti

La tramvia a Firenze

Firenze, 6 settembre 2025 - Vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. La prossima settimana è in programma l’asfaltatura definitiva delle corsie lato centro di piazza Piave. Previsti restringimenti e divieti di sosta tra via del Malcontenti e lungarno della Zecca Vecchia nelle notti tra lunedì 8 e martedì 9 e tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre (orario 21-6). Procedono i lavori anche in viale Giannotti. Da lunedì sera (21.30) sono previste le operazioni preliminari della fase 2 del cantiere F4 (via Traversari-viale Europa-largo Novello) che prevede la cantierizzazione a centro carreggiata. Per questo sarà rimossa l’isola centrale con spostamento della fermata del TPL nel tratto successivo di viale Giannotti tra via di Ripoli e via Erbosa. Al termine di queste lavorazioni preliminari scatteranno i lavori veri e propri con restringimento di carreggiata nel tratto interessato e una corsia per senso di marcia ai lati del cantiere.

© Riproduzione riservata