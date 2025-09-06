Furto in stazione a Firenze, arrestati due borseggiatori in flagrante

Firenze, 6 settembre 2025 – Colti in flagrante mentre rubano uno zaino a un turista nella stazione di Santa Maria Novella. Due cittadini algerini di 25 e 20 anni sono stati arrestati nei giorni scorsi Polfer, durante un servizio in abiti civili finalizzato alla repressione dei reati in ambito ferroviario.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 10.30 del primo settembre scorso, gli agenti hanno notato i due giovani scendere da un treno ad alta velocità senza bagagli e con un atteggiamento sospetto. Dopo averli seguiti a distanza, li hanno visti uscire dalla stazione sul lato di via Valfonda e dirigersi in un bar esterno. Pochi minuti dopo i due sono tornati fuori con uno zaino che non avevano prima.

Immediatamente fermati e sottoposti a controllo, i due sono stati trovati in possesso del bagaglio appena sottratto a un turista dell’Arabia Saudita. La vittima, rintracciata poco dopo, ha sporto denuncia e ha potuto recuperare lo zaino e il suo contenuto: una somma ingente di denaro – 600 sterline, 2400 dollari e 340 euro – oltre a un iPad del valore di circa mille euro.

I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati e il tribunale di Firenze ha convalidato la misura, disponendone la custodia al carcere di Sollicciano.

La Polizia Ferroviaria ricorda come l’operazione si inserisca in un più ampio piano di controllo e prevenzione dei reati nelle stazioni toscane. Nella sola settimana di Ferragosto, infatti, tre persone erano state arrestate in due distinti episodi di rapina aggravata: in un caso i malviventi avevano minacciato gli agenti con una siringa intrisa di sangue, nell’altro un uomo aveva strappato con violenza il cellulare a un’anziana nella zona biglietteria.

Le indagini proseguono e, come sempre, l’effettiva responsabilità degli indagati dovrà essere accertata durante il processo.