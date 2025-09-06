Baby gang, furia cieca contro un 36enne: “Dacci le sigarette”. Rifiuta e viene picchiato

Firenze, 6 settembre 2025 - Uscito per comprare un pacchetto di sigarette, si è ritrovato a terra mentre una banda di giovani lo colpiva con calci e pugni. È quanto accaduto a un 36enne fiorentino la scorsa notte in via di Ripoli, a Sorgane. Il giovane, secondo quanto ricostruito, si è recato al distributore automatico di sigarette intono a mezzanotte. Una volta completato l’acquisto un gruppo di ragazzi si è fatto avanti. Tutti giovanissimi, versosimilmente sia maggiorenni sia maggiorenni, italiani e di origine straniera. “Dacci una sigaretta”, hanno esordito. “Daccene due”, hanno poi continuato. Fino a chiedere tutto il pacchetto. Il 36enne a quel punto si è rifiutato ed è scoppiata una discussione.

La baby gang lo ha accerchiato, spinto a terra e preso a calci e pugni. L’uomo si è difeso come meglio ha potuto. E quando la furia cieca dei giovani si è placata, ha subito chiamato le forze dell’ordine e il 118. Sul posto è arrivata una volante della polizia, ma il gruppetto di baby delinquenti aveva già fatto perdere le sue tracce. La vittima, che in un primo momento ha rifiutato le cure, secondo quanto emerge sarebbe stato trasportato all’ospedale di Ponte a Niccheri in codice giallo. A una prima diagnosi sarebbe emersa la rottura di tre costole.

Gli agenti di via Zara adesso stanno cercando di risalire all’identità degli aggressori, passando al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona.

È di qualche giorno fa una vicenda analoga nella quale ad essere picchiato – alla fermata della tramvia su viale Spartaco Lavagnini, davanti al The Social Hub – solo perché ha ’osato’ fissare un gruppetto di giovani è stato un ragazzino fiorentino di 14 anni. Il giovane è stato attaccato da quattro coetanei – verosimilmente di origine straniera – che armati di martelletto frangivetro in dotazione nei mezzi di trasporto come la tramvia lo hanno colpito provocandogli una ferita sulla mano. Uno dei baby delinquenti ha anche tentato di colpirlo con un coltello all’altezza del ginocchio, senza però riuscirci.

Qualche settimana fa, a finire nel mirino del branco sono stati tre ragazzi di 14 e 15 anni di origini cinesi. Partita inizialmente come una segnalazione per rissa tra giovani, una volta sul posto le volanti di via Zara hanno constatato che si trattava di un’aggressione. I tre giovani, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati avvicinati da un gruppetto di coetanei – verosimilmente di origine magrebina – che li avrebbero minacciati puntandogli addosso una pistola e chiedendogli in cambio del denaro.

I carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno invece arresto tre sedicenni - un romeno e due italiani - ritenuti responsabili di alcune rapine commesse nel centro storico del capoluogo toscano, appena sette giorni fa.

P.M.