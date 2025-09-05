Rificolona, gli anziani della Rsa San Lorenzo costruiscono le lanterne di carta

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
5 set 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Venerdì 5 settembre 2025 - Alla Rsa San Lorenzo di Coverciano, gestita dal Consorzio Zenit, è iniziato un laboratorio speciale: in vista della tradizionale Festa della Rificolona del 7 settembre, venti ospiti della struttura si stanno cimentando nella costruzione delle coloratissime lanterne di carta. I laboratori, attivi per tutta la settimana, si svolgono utilizzando materiali semplici e di riciclo, recuperati anche da un mercatino solidale. Con la tecnica del lavoro a catena, ogni anziano contribuisce secondo le proprie abilità: chi ha la mano più ferma assembla i legnetti, chi ha maggiori difficoltà ritaglia la carta o incolla la velina. Alla fine, le lanterne vengono illuminate con una piccola pila e fissate a una canna di bambù, pronte per la tradizionale passeggiata. "Costruire le rificolone significa tramandare una tradizione fiorentina antica e allo stesso tempo condividere momenti di creatività e socialità - spiega Laura Taviani, educatrice della Rsa San Lorenzo – Non solo, costruire questi oggetti rievoca alla mente degli anziani i momenti della loro infanzia, quando la rificolona era un momento attesissimo e divertentissimo”. Il laboratorio culminerà domenica pomeriggio con una merenda speciale nel salone della struttura: gli anziani accenderanno insieme le loro rificolone, intoneranno Ona ona ona la rificolona e ascolteranno il racconto delle origini di questa festa popolare. Alcuni ospiti parteciperanno inoltre alle manifestazioni che si terranno la sera del 7 settembre nel quartiere di Coverciano, portando con sé le rificolone realizzate in Rsa. Un’iniziativa che unisce memoria, manualità e spirito di comunità, mantenendo vivo il legame tra le nuove e le vecchie generazioni nel segno della tradizione fiorentina.

