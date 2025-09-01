Baby gang, follia alla fermata. Cercano di bloccare la tramvia poi aggrediscono un ragazzino

Firenze, 1 settembre 2025 – Picchiato solo perché ha ’osato’ fissarli. È quanto successo a un ragazzino fiorentino di 14 anni venerdì scorso, nel cuore del pomeriggio, alla fermata della tramvia su viale Spartaco Lavagnini, davanti al The Social Hub. Il giovane è stato attaccato da quattro coetanei – verosimilmente di origine straniera – che armati di martelletto frangivetro in dotazione nei mezzi di trasporto come la tramvia lo hanno colpito provocandogli una ferita sulla mano. Uno dei baby delinquenti ha anche tentato di colpirlo con un coltello all’altezza del ginocchio, senza però riuscirci.

Il tutto è nato dopo che il gruppetto ha provato a fermare la corsa della tramvia, dando in escandescenza all’interno del convoglio. Una volta fuori hanno preso di mira il 14enne, che avrebbe ‘azzardato’ a guardarli in malo modo. “Cosa guardi? Questa non è la tua zona”, gli hanno urlato in coro. La situazione è poi degenerata velocemente: il ragazzo è stato accerchiato e aggredito. Sei i punti di sutura sulla mano e dodici i giorni di prognosi.

Sul posto è arrivato un mezzo del 118 e una pattuglia della Municipale, che ha raccolto la testimonianza della vittima e dei testimoni presenti. Il gruppetto ha fatto perdere le sue tracce.

Qualche settimana fa, a finire nel mirino del branco sono stati tre ragazzi di 14 e 15 anni di origini cinesi. Partita inizialmente come una segnalazione per rissa tra giovani, una volta sul posto le volanti di via Zara hanno constatato che si trattava di un’aggressione. I tre giovani, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati avvicinati da un gruppetto di coetanei – verosimilmente di origine magrebina – che li avrebbero minacciati puntandogli addosso una pistola e chiedendogli in cambio del denaro.

P.M.