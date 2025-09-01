Pegaso d’Oro a Jovanotti: si commuove pensando ai genitori. E su Gaza: “Forza Flotilla, porta la pace”

Firenze, 1 settembre 2025 – Si commuove Lorenzo Cherubini mentre parla dei genitori: “Sarebbero stati orgogliosi di me”. Sul palco a Firenze il cantautore ha ricevuto dal presidente della Regione Eugenio Giani il Pegaso d’Oro, il massimo riconoscimento regionale. Un premio del quale la Regione da tempo voleva insignire Jovanotti. La cerimonia si è svolta all’Auditorium al Duomo di via de Cerretani.

La motivazione del premio “Per il suo impegno nell’arte e per i valori di pace, incontro ed intercultura”. E all’ingresso dell’Auditorium erano tanti i fan. Jovanotti si è concesso per selfie e autografi, poi è salito sul palco con il presidente della Regione. Attimi di commozione ripensando alla carriera e ai suoi genitori che non ci sono più.

Jovanotti con il presidente della Regione Eugenio Giani durante la consegna del Pegaso d'Oro

Il cantautore ha poi parlato della Sumud Flotilla che salpa verso Gaza: "Ripongo grandi speranze - ha detto - nella possibilità che questa flottiglia di tante barche che stanno partendo ottenga il risultato che tutti ci auguriamo, il cessate il fuoco e una tregua che apra la possibilità a una futura convivenza pacifica in quella terra".

Jovanotti ha poi parlato ancora di mare, parlando di un suo sogno: "Parlavamo con il presidente (della Toscana, Eugenio Giani ndr) di un sogno che ho da tanto, che inseguo, che è quello di realizzare un piccolo musical sulla Amerigo Vespucci che per me rappresenta proprio l'idea dello scopritore di nuovi mondi".