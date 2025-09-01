Sfonda un muro e precipita con il furgone, operatore ecologico salvo per miracolo

Fiesole (Firenze), 1 settembre 2025 – Momenti di paura alla «bucaccia», nel cuore di Fiesole, dove un pauroso incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia e invece si è miracolosamente risolto con un grande spavento e qualche escoriazione per il malcapitato guidatore.

Protagonista è un operatore di una ditta che lavora per conto di Alia. L'uomo era alla guida per il turno notturno di un furgoncino per la raccolta rifiuti quando ha perso il controllo del veicolo sulla ripida discesa di via del Fossataccio, che ha percorso fino fondo, sfondando quindi il muretto di protezione all'incrocio con via del Bargellino e precipitando per circa dieci metri nel campo sottostante.

L'impatto è stato impressionate ma contro ogni aspettativa l'operatore è riuscito a uscire da solo, praticamente illeso, dall'abitacolo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, chiamati dagli abitanti della zona, che sono stati svegliati dal rumore del veicolo che sbatteva sui muri laterali di via del Fossataccio, nel disperato tentativo di fermare la corsa.

L'uomo è stato quindi trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso, dove è arrivato dolorante ma in condizioni da non destare preoccupazione. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Non è escluso un guasto meccanico.