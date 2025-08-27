Firenze, nuovo scippo a San Jacopino: “Quartiere in mano ai delinquenti. La gente è terrorizzata”

Firenze, 8 settembre 2025 – Ancora paura e violenza a San Jacopino. Dopo appena 24 ore dal grave episodio in via Toselli, dove un disabile in carrozzina è stato scippato della collana d’oro, ieri c’è stato il bis. Un uomo, secondo i racconti, ieri dopo pranzo stava tranquillamente passeggiando lungo la pista ciclabile di viale Redi quando, nel tratto tra ponte all’Asse e via Doni, è stato aggredito da una persona già nota nel quartiere per fatti simile.

"Mi ha aggredito alle spalle – racconta la vittima -. Avrà avuto tra i 17 e i 20 anni. Mi ha messo le mani al collo e mi ha strappato la catenina con un crocifisso e una piccola madonnina. Ho provato a reagire, gli ho dato un paio di schiaffi, ma io sono caduto a terra e lui è fuggito verso via Circondaria". L’uomo è visibilmente scosso: “Stanotte non ho chiuso occhio, mi sono sentito impotente. È ora di avere più controlli: non è certo il primo episodio”.

Sul posto sono intervenute le volanti della questura, ma il giovane era già riuscito a far perdere le proprie tracce. L’uomo ha poi sporto denuncia ai carabinieri di Rifredi. Durissima la nota del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, che parla di "quartiere ormai in mano ai delinquenti”. “Silvio ha subito un’aggressione violenta e ha perso un bene di grande valore affettivo. Non possiamo più tollerare questa escalation criminale”, dice il presidente Simone Gianfaldoni. “Chiediamo al Comune, alla Prefettura e al ministero dell’Interno un rafforzamento immediato dei controlli: le forze dell’ordine da sole non ce la fanno più”, rimarca.

Il comitato ha annunciato per lunedì 8 settembre un presidio sotto la prefettura, per chiedere maggiore sicurezza perchè, dice “qui ormai la gente ha paura ad uscire anche di giorno”.