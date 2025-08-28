Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta arancioneIncendio FirenzeMulta rifiutiLucio CorsiVota Miss Toscana
Acquista il giornale
CronacaCarabinieri feriti per un controllo. Sette in ospedale dopo l’aggressione
28 ago 2025
MANUELA PLASTINA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Carabinieri feriti per un controllo. Sette in ospedale dopo l’aggressione

Carabinieri feriti per un controllo. Sette in ospedale dopo l’aggressione

Un militare è caduto dalle scale, gli altri hanno lesioni lievi. La solidarietà del sindaco. Arrestati due uomini

Carabinieri in servizio in una immagine d’archivio. I militari sono stati aggrediti ieri pomeriggio durante un controllo

Carabinieri in servizio in una immagine d’archivio. I militari sono stati aggrediti ieri pomeriggio durante un controllo

Per approfondire:

di Manuela PlastinaSette carabinieri sono stati aggrediti e feriti in pieno giorno da due uomini nell’area residenziale tra via Vittorio Veneto e via Piave a Figline. Sono stati portati in ospedale per curare alcune ferite non gravi, per lo più graffi e contusioni.

Un carabiniere sarebbe anche caduto dalle scale dopo essere stato spintonato violentemente insieme ad alcuni suoi colleghi. Anche uno dei due aggressori è finito in ospedale per alcune ferite. I due sono stati arrestati con varie accuse, tra cui quella di aggressione a pubblico ufficiale.

Tutto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 16. Dalle prime ricostruzioni, due carabinieri hanno bussato alla porta di un appartamento di un vecchio condominio di via Piave, proprio a pochi passi dalla loro caserma: avevano un ordine di perquisizione. Pare cercassero delle armi e che ci fosse anche la questione di una figlia contesa tra padre e madre.

Nell’appartamento hanno trovato due uomini, una donna e una bambina. Subito si sono alzate le voci e anche le mani da parte dei due uomini di cittadinanza marocchina.

I carabinieri hanno chiamato i rinforzi dei colleghi, ma il loro arrivo non ha intimorito i due aggressori che, anzi, hanno aumentato la violenza a suon di pugni, schiaffi, graffi e spinte per farli cadere dalle scale strette della vecchia palazzina. Finché i due sono stati bloccati.

In via Piave sono intervenute l’automedica, la Misericordia e la Croce Azzurra di Figline: hanno medicato e portato 7 carabinieri e un aggressore a Santa Maria Nuova e Ponte a Niccheri. Nessuno ha riportato lesioni particolarmente gravi.

Ad aggressione ultimata, è intervenuta su richiesta dell’Arma anche la polizia municipale per dare un supporto. Il sindaco di Figline e Incisa Valerio Pianigiani ha manifestato subito la vicinanza sua e della cittadinanza alle forze dell’ordine. "Un gesto così grave ed ingiustificabile rappresenta un attacco all’intera comunità e al presidio di legalità che le forze dell’ordine garantiscono quotidianamente. Aggredire chi lavora per tutelare tutti, è un atto vile e inaccettabile, che va fermamente condannato".

La Lega chiede più sicurezza e la mette in politica: per Elisa Tozzi, consigliere regionale, "per anni la sinistra ha negato l’emergenza sicurezza e spaccio collegati all’immigrazione clandestina". Per il consigliere comunale Silvio Pittori "la gente ha paura di uscire la sera" e difende l’uso dei taser da parte delle forze dell’ordine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata