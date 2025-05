Aggrediscono i poliziotti dopo un controllo: tre agenti feriti, cinque arresti

Firenze, 30 maggio 2025 – Un controllo antidroga si è trasformato in una violenta aggressione nei confronti della Polizia di Stato. È successo ieri sera, 29 maggio, all’interno del giardino comunale di via Mariti, dove le volanti di via Zara hanno arrestato cinque cittadini marocchini – di 18, 27, 31, 36 e 41 anni – per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso. Uno di loro, il 31enne, è stato inoltre denunciato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Tutto è cominciato quando gli agenti, impegnati nei controlli straordinari disposti dal questore per contrastare lo spaccio, hanno notato l’uomo all’interno del giardino insieme ad altri connazionali. Alla vista della pattuglia, il 31enne ha tentato la fuga, lanciando via un involucro contenente hashish. La droga, recuperata dagli agenti, è risultata pesare circa 320 grammi. Sottoposto a perquisizione, il fuggitivo aveva addosso altri 19 grammi dello stesso stupefacente e 400 euro in contanti.

Durante gli accertamenti, gli altri membri del gruppo hanno iniziato a inveire contro i poliziotti, cercando – secondo quanto ricostruito – di favorire la fuga dell’amico in stato di fermo. Il tentativo è degenerato in un’aggressione fisica: spintoni, calci e pugni contro gli agenti, che hanno dovuto richiedere l’intervento di altri colleghi per riuscire a bloccare i responsabili.

Tre poliziotti sono rimasti feriti: due con prognosi di cinque giorni, uno di sette. I cinque uomini sono finiti in manette.