Crolla un grosso albero nella notte, paura a Lastra a Signa

Firenze, 31 maggio 2025 – Crollo di un grosso albero a Lastra a Signa. Durante la notte la pianta ha ceduto invadendo via di Carcheri dove a lungo la circolazione è stata interrotta per consentire gli interventi di messa in sicurezza e rimozione del tronco. Il cedimento è avvenuto intorno alle 2 della notte tra il 30 e il 31 maggio all’altezza del lago Il Chiuso. L’albero ha invaso l’intera carreggiata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con l’ausilio di un’autogru, hanno provveduto a tagliare i rami e iniziare a liberare la sede stradale. Sul posto le squadre del comando di Firenze, distaccamento Fi-Ovest.